10 sykt fine badeplasser i Sandnes og Stavanger

Vi er ganske heldige med strendene våre i denne delen av landet. Været og temperaturen derimot, matcher ikke alltid opp mot bademulighetene.

Men hvem stoppes av det? Ikke vi i hvertfall!

Og de siste dagene har jo faktisk vært ganske så fine!

I tillegg til de flotte Jærstrendene, har vi funnet 10 andre perler du kan velge mellom.

Har du andre forslag? Legg igjen en kommentar!

Hellestøstranden

Denne 3,5 kilometer lange sandstranden ligger i Sola kommune. Her skjer det litt av hvert, blant annet strandet en spermhval her for noen år siden, som alle i verden ville ta selfie med.

Pål Christensen

Badedammen

Trenger du et sted det er enkelt å komme seg til, er Badedammen perfekt. Midt i byen mellom Stavanger Øst og sentrum, finner du denne lille perlen.

Tommy Ellingsen

Alsvik

Sandnes har også fine badeplasser å by på. Blant annet Alsvik, som ligger på vei mot Hommersåk og Ims. Dette er en steinstrand, og man må beregne en liten gåtur på cirka én kilometer for å komme seg helt frem til badeplassen.

Sandnes Kommune

Godalen badeplass

Denne Storhaug-perlen er nok en av byens mest populære strender. Det er ikke så overraskende, da det både er stupebrett, griller og kiosk (på varme dager)!

Hit går buss nummer 13 fra Stavanger sentrum. Gå av på Godalen videregående skole.

Fredrik Refvem

Møllebukta

I skjønn harmoni med Sverd i Fjell finner du Møllebukta. Både selfiemuligheter med stilig sverdmotiv og en liten badestrand. Like ved finner du også Surf-Inn. (<3) Alt du trenger for en solid dag i solen!

Pål Christensen

Vigdelstranden

Denne fine bukta ligger mellom Tjelta og Ræge og er nabo med selveste Solastranden. Sandstrand med parkeringsplass og det hele!

Roger Renberg

Holmavika

Tilbake i Sandnes, retning Dale, finner vi Holmavika. Her får du både brygge og en liten sandstrand, i tillegg til griller og domuligheter.

Nydeligt!

Sandnes Kommune

Vaulen badestrand

Nok et populært dyppe-tåa-mål for mange. Vaulen i Stavanger, nærmere bestemt Hinna bydel. Her er det litt for enhver smak, blant annet stupebrett, toaletter og sandvolleyballbane.

Jarle Aasland

Ølbergstranden

Badestrand og «Ølbergfranske»... kan det blir bedre?! Den 400 meter lange stranda ligger i Sola like ved Solastranda. Her er det campingplass, kiosk og sanddyner.

Marie von Krogh

Solastranden

Med et og annet fly susende forbi, strandhotell og ganske gode muligheter for kiting og surfing, ligger Solastranda fint til for de fleste. Svær prakeringsplass og 2300 meter med sand.

Denne herligheten har også blitt kåret til verdens sjette beste strand, av The Sunday Times.

Fredrik Refvem

