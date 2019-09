sjekkdeg: Så lenge bør du faktisk jevnlig sjekke deg

Først av alt bør du bestille time hos fastlegen din. Og slik foregår selve prøven:

– Det er en gynekologisk undersøkelse. Før sjekken kler du av deg nedentil og setter deg i en stol med én fot i hver beinholder. Så setter gynekologen inn et instrument kalt et spekel som åpner opp skjeden slik at livmortappen blir synlig. Deretter snurres en plastikkbørste i kanalen rundt fem ganger, dette tar bare noen få sekunder, og børsten i et lite prøveglass og blir sendt til laben, forteller Johanne Holm Toft, lege ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) til Byas.

– Gjør det vondt?

– Nei, undersøkelsen gjør ikke vondt, men det kan være litt ubehagelig hvis man ikke klarer å slappe av i skjedemuskulaturen. Hos kvinner som slapper av, er ikke celleprøver ubehagelig i det hele tatt.

– Når får man svar på prøven?

– Det tar cirka et par uker. Og hvis alt er normalt, er det tre år til neste gang du bør ta ny prøve.

Kilde: Byas.no