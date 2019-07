PT-en: – Godt alternativ om du ikke vil betale 600 kroner for et senter

Antall nordmenn over 15 år som trener på treningssenter ligger nå på toppsjiktet i Europa. Personlig trener Maren Erdvik mener vi bør bli flinkere til å trene ute og utnytte aktivitetsparkene i ditt nærområde.

– Tilbudene ligger rett utenfor døra vår. Det er så viktig for energi, overskudd og velvære å komme seg ut, sier personlig trener og ernæringsrådgiver, Maren Erdvik (30), til KRSby.

Bør trene ute hele året

Rundt 30 prosent av nordmenn over 15 år trener på treningssenter i Norge, noe som tilsier at vi er i toppsjiktet sammenlignet med resten av Europa.

I 2018 var det nesten 1200 treningssentre, hvorav 92 av dem lokalisert i Rogaland. Det kommer fram i rapporten «Treningssenterbransjen 2018» fra Virke Trening.

Damares Stenbakk

Personlig trener Maren Erdvik sverger til utetrening hele året i uansett vær, men håper at terskelen er lavere for mange i sommerferien når temperaturen stiger og man har ferie fra det hektiske arbeidslivet.

– Man bør absolutt trene ute hele året så lenge man kler seg riktig, men på sommeren er det lettere å kombinere frisk luft med fysisk aktivitet, spesielt etter å ha vært inne på et kontor hele dagen, forklarer hun.

Forskningsstudier har konkludert med at trening utendørs kan ha flere helsemessige fordeler sammenlignet med dem som kun trener innendørs. Å utføre fysisk aktivitet utendørs blir assosiert med lav grad av stress, depresjon og sinne, ifølge NCBI (National Center for Biotechnology Information).

– De gøyeste treningene jeg har hatt er faktisk i pøsregn eller snø. Du føler deg nesten som «Rocky Balboa», legger Erdvik til og ler.

Kan oppleve begrensning

Om du er nybegynner, påpeker Erdvik at en av ulempene kan være at du opplever en begrensning når du blir overlatt til deg selv når det gjelder egentrening.

I en stor kartlegging gjort av Opion for Helsedirektoratet, mener ni av ti vokse at de i stor grad kan påvirke egen helse, men flere mangler motivasjon.

Damares Stenbakk

– Folk vet utmerket godt at de har godt av å trene, spise sunt, slutte å røyke og være forsiktige med alkohol. Problemet er at det er vanskelig å lykkes. Vi må ta på alvor at det er krevende å gjøre de «riktige» tingene og bli bedre på å støtte folk i endringsprosesser, mener helsedirektør Bjørn Guldvog.

Derfor ønsker personlige treneren fra Kristiansand å inspirere flere til å benytte seg av aktivitetsparker eller naturområdene når sesongen byr seg.

– Det er gratis trening og frisk luft. I tillegg en effektiv treningsform. Et godt alternativ om du ikke har mulighet til å betale 600 kroner i måneden for et treningssenter, understreker Erdvik.

Damares Stenbakk

Slik gjør du

Maren Erdvik har valgt ut noen øvelser som skal være oppnåelig for alle å utføre, samtidig som de skal utfordre alle muskelgruppene i kroppen med egen kroppsvekt.

– Å beherske sin egen kropp bør være minstekravet før du legger vekter eller annen belastning når du begynner å trene, mener hun.

Erdvik anbefaler først lett jogging eller annen oppvarming i ti minutter. Deretter gjør du hver øvelse med 8–10 repetisjoner i tre omganger.

– Det ser kanskje ut som en masse stenger ved første øyekast, men disse apparatene kan bli en optimal treningsøkt, forsikrer hun.

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Ta treningen et steg videre

Ønsker du å ta treningen et steg videre og utfordre deg selv? Da anbefaler Erdvik å ta 15 repetisjoner i tre-fire runder når du utfører øvelsene «Handstand push-ups», «Dips», «Toes to bar» og «Pull-ups»

– Ønsker du mer utfordring, koster det lite å gå til innkjøp av strikk. Det veier ingenting og du kan ta det med hvor som helst for å trene, smiler treningsentusiasten.

Privat

Privat

Privat