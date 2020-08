Livsstil Kondisjon Stemmer det egentlig at du er godt trent hvis du har lav hvilepuls? − Mange idrettsutøvere har veldig lav hvilepuls, men det betyr ikke at lav hvilepuls i seg selv betyr at du har god kondisjon, sier professor ved Norges idrettshøgskole. Publisert: 31. august 2020, 19:00 Synne Mauseth

Er du godt trent dersom du har lav hvilepuls? Dette sier forskerne. FOTO: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Er du blant dem som har fått seg pulsklokke og følger med på pulsen din jevnlig? Da er du kanskje nysgjerrig på hva hvilepulsen din egentlig sier om hvor god form du er i.

– Svaret er, som alltid i forskning, ikke så rett fram, sier Jostein Hallén, professor ved Norges idrettshøgskole, til forskning.no.

Flere faktorer

Hvilepulsen hos friske voksne er typisk 50–80 slag per minutt, ifølge Store medisinske leksikon.

Men dersom en person har 50 i hvilepuls, kan det både være et tegn på at vedkommende er godt trent eller at hun har lav hvilepuls fra naturens side.

– Trening gjør at hjertet blir større, mer elastisk, og det blir mer blod i kroppen, som gjør at hjertet ditt pumper mer blod per slag, sier Hallén.

Men det er ikke bare trening som kan påvirke hvor ofte hjertet ditt slår i hviletilstand. Et forsøk på amerikanske studenter viste at hvilepulsen gikk opp når de la seg for å sove senere enn vanlig. Effekten på pulsen kunne vare til langt utpå neste dag.

Kan forstyrre

Hvor viktig er egentlig hvilepulsen for dem som er godt trent? Er det nok å få et godt trent hjerte?

Hallén skiller mellom utholdenhet og kondisjon. Lav hvilepuls er et godt tegn på at du har god kondisjon. Han betviler ikke at god kondisjon er positivt for helsa, men mener det er viktig å ta med andre mål.

For folk som ikke har som mål å bli god i en idrett, er kanskje det at du får beveget deg litt viktigere enn at du har god kondisjon, mener han.

– For å øke hjertestørrelsen må du nok opp i en viss intensitet, men for å få bedre helse er det nok å være aktiv.

Og til dem som vil få bedre kondisjon, mener Hallén at hvilepuls kanskje ikke er det enkleste å følge med på. Det er så mye mer som kan forstyrre pulsen – selv om vi prøver å være i ro.

Publisert: 31. august 2020, 19:00