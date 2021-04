Livsstil Egg 5 smarte ting du kan bruke eggeskall til Påske = egg. Men hva gjør du med eggeskallene? Publisert: 04. april 2021, 16:00 Tone Pedersen

Eggeskall kan brukes til så mangt. FOTO: NTB

I påsken spiser vi nordmenn visstnok dobbelt så mange egg som ellers i året. I snitt får vi i oss ett egg om dagen - som blir i overkant av 26 millioner egg, ifølge godt.no.

Det betyr vel at skall fra millioner av egg går rett i søpla. Men det finnes smarte tips og råd om hva også denne delen av egget kan brukes til. Takk, internett!

Her er noen av våre favoritter:

Hele sår

Visste du at eggehinnen - du vet, den hvite hinna bak skallet som gjør at enkelte egg ofte er vanskelige å skrelle, kan brukes som sårplaster? Ifølge DinSide.no er eggehinner rike på aminosyrer, som inneholder svovel, og dermed har en legende effekt på huden.

Egge-plaster? FOTO: NTB

Støpe lys

Her kommer et supert resirk-råd! Under korona har det kanskje blitt tent litt ekstra mye levende lys. Vi trenger det, eller hva? Men kjipt med alle de lysstubbene, da. Hva gjør du med de? Jo, du kan bruke eggeskall til å lage nye «telys» av dem, ifølge nrk. Fyr opp stubben, drypp talget nedi skallet og sett i en veke.

Eggeskall-lys! FOTO: NTB

Bekjempe snegler

Ja, brunsneglen er blitt av en av våre største folkefiender. Kjenner du at aggresjonen bygger seg opp bare med tanken? Viivilla.no anbefaler å knuse eggeskallene (men ikke altfor fint, det må fortsatt være skarpe kanter) og legge dem som et gjerde rundt planter du ikke vil ha snegler på. Den bløte sneglekroppen og skarpt eggeskall er nemlig ikke den beste komboen.

Beskytt salaten med eggeskall. FOTO: NTB

Rengjøre termokoppen

Er du som meg, og har en sånn diger termokopp limt fast til lanken fram til lunstid, vet du at den sjelden blir vasket. (Den kan jo aldri få fri til det!) Så da blir den kanskje ikke seende så lekker ut oppi der - selv ikke etter oppvask. Det kjappe trikset for å bli kvitt det brune belegget, er å fylle koppen cirka en tredels full, med en blanding varmt vann og knuste eggeskall, ifølge tasteofhome.com. Lukk og rist i noen minutter.

Ulekkert. FOTO: NTB

Bruke som peeling

Igjen skal eggeskallene knuses. Bland litt av dette i din vanlige såpe, og du har en helt mikroplast-fri peeling. Ikke verst. Takk for tipset, nrk.no!

Lag din egen skrubb til kropp eller ansikt, helt uten mikroplast. FOTO: NTB

