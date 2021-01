Livsstil Forskning og vitenskap Ny studie tyder på at du bør begynne å telle skrittene dine Følger du med på hvor mange skritt du tar i løpet av en dag? Det bør du kanskje begynne med. Publisert: 22. januar 2021, 11:19 Line Pevik

Er vennene dine irriterende opptatt av antallet skritt de går? Det burde du også være, viser ny studie. FOTO: Shutterstock

Januar er generelt en ganske mørk måned, og årets er intet unntak. Det kan være vanskelig å motivere seg til å komme seg opp av sofaen og ut på tur.

For å bli motivert har du kanskje ei treningsklokke eller en app på telefonen som forteller deg hvor mange skritt du tar i løpet av en dag.

Men fungerer det? Blir du faktisk motivert til å gå mer av å telle antall skritt? En ny samlestudie, omtalt av forskning.no, tyder på det.

Over 7000 friske deltakere i studiene

En forskergruppe har sett på 28 ulike studier, med over 7000 friske deltakere til sammen, mellom 18 og 65 år. Studiene hadde alle delt deltakerne inn i to grupper - en gruppe brukte en treningsapp, den andre gruppa ikke.

Mange apper gir deg påminnelser om at du må ut og gå. Dette ga effekt, ifølge studiene.

De som brukte treningsapper gikk i gjennomsnitt 1850 flere skritt per dag, sammenliknet med kontrollgruppen. Hadde appen irriterende påminnelser, gikk deltakerne mer enn andre.

Betydning for folkehelsa

Selv om dette ikke høres voldsomt mye ut, mener forskerne at resultatene viser at apper og treningsklokker kan ha en positiv betydning for folkehelsa.

All fysisk aktivitet er bedre enn ingen, og den økende populariteten av slike klokker og apper kan totalt sett gi store effekter på befolkningsnivå, mener forskerne.

