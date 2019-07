Disse 12 stedene fra Disney-filmene kan du besøke

Du vet slottet til Tornerose, savannen til Simba og palasset til Jasmine?

Alle disse kjente stedene er inspirert av ekte steder.

Vi har ramset opp noen steder fra Disney-universet som du faktisk kan se i virkeligheten!

Selveste Disney-slottet

Askepott sitt slott som de har bygget i Disneyworld har blitt selve symbolet på Disney. Nettopp det og flere av de mest kjente slottene til Disney er blant annet inspirert av dette mesterverket, nemlig Neuschwanstein Schloss som ligger i Bayern, Tyskland.

Det folk kanskje ikke vet om slottet som stort sett bare blir kalt for «Disney-slottet», er at nazistene gjemte mengder med stjålet kunst for Hitler her under andre verdenskrig.

«Et Kongerike For En Lama»

I den inka-inspirerte filmen «Et kongerike for en lama» er hjembygda til karakteren Pacha ganske lik som turistmagneten Machu Picchu i Peru.

Fun fact: produksjonscrewet fra filmen reiste ned til Machu Picchu for å finne inspirasjon til filmen.

«Aladdin»

Palasset til prinsesse Jasmine i «Aladdin» er tydelig inspirert av Taj Mahal i Agra, India.

«To På Rømmen»

Stedet der Rapunzel kommer fra i «To på rømmen» er inspirert av Mont Saint-Michel, en tidevannsøy i Normandie i Frankrike.

«Nemo»

Det kommer ganske tydelig frem i filmen at handlingen skal foregå i Great Barrier Reef i Australia. Tannlegekontoret der Nemo blir fanget, ligger også i Sydney.

«Se Opp»

«Paradisfossen» i «Se opp» er inspirert av fossen Angel Falls i Venezuela.

«Mulan»

«Mulan» foregår selvfølgelig i Kina. Steder fra filmen som finnes i virkeligheten er både Den kinesiske mur og Den forbudte by som du ser på bildet over.

«Ringeren i Notre Dame»

Hvor handlingen i «Ringeren i Notre Dame» skjer sier vel seg selv? Det du kanskje ikke visste er at filmen er basert på en roman fra 1831 skrevet av Victor Hugo som også skrev «Les Misérables».

«Frost»

Ahh, Norges store stolthet. «Frost» er inspirert av de norske fjell og fjorder, da spesielt Geiranger. Også hit dro noen fra produksjonen på tur til Norge for å bli inspirert.

«Peter Pan»

Ingen overraskelse her heller gitt! Handlingen i «Peter Pan» før de stikker til Neverland er lagt til London.

«Løvenes Konge»

Bostedet til Simba og de andre løvene er inspirert av nasjonalparken Serengeti i Tanzania.

«Biler»

Det er en selvfølge at «Biler» er inspirert av Route 66, men stedet de kaller «Ornament Valley» i filmen minner sykt mye om Monument Valley som ligger på grensen mellom Arizona og Utah.

Så, hva venter du på? Hiv deg rundt og dra på en Disney-backpackertur!

