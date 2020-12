Livsstil Jul Gikk til topps i Kakekrigen: Her er hans tre julefavoritter – I jula holder vi oss til det tradisjonelle, sier Trond Vardehaug Thuen. Publisert: 12. desember 2020, 09:00 Synne Mauseth

– Det beste med jula er roen med familien, sier Trond Vardehaug Thuen, som vant Kakekrigen i 2016. FOTO: Synne Mauseth

Han vant Kakekrigen i 2016, og i vår åpnet han bakeriet Onkel Svanhild i Olav Tryggvasons gate i Trondheim.

Det har vært et spesielt åpningsår for bakeren, men han har likevel gått fra å ha 2,8 årsverk knyttet til bakeriet, til å få over seks.

– Jeg er fornøyd med utviklingen med tanke på hvordan dette året har vært. Men vi trenger ikke flere slike år, sier han og ler.

– Glade i folk

Kundemassen har gått opp og ned de siste månedene, alt ettersom hvilke koronarestriksjoner som har vært gjeldene til enhver tid. Likevel er han tilfreds med besøket.

– Jeg har på følelsen av at folk synes det er hyggelig å komme hit. Vi er jo glade i folk selv, og det synes kanskje.

Onkel Svanhild er pyntet til jul. – Jeg har på følelsen av at folk synes det er hyggelig å komme hit, sier Trond. FOTO: Synne Mauseth

Onkel Svanhild er i disse dager stivpyntet til jul. For Trond er så klart baking livet hele året, men han gjør noe annerledes i jula.

– Det er nok mer tradisjoner knyttet opp mot julebaksten. VI kan eksperimentere resten av året, men i jula holder vi oss til det tradisjonelle, sier han og ler.

Frokost under dyna

Når det kommer til juletradisjoner generelt, er det én han absolutt ikke vil gå glipp av.

– Da jeg var liten, brukte jeg å stå opp til Askepott, sette meg i sofaen med dyna, få frokost og se på filmen. Det er like viktig den dag i dag, selv om jeg har blitt 35 år, sier han og ler.

– Hva er det beste med jula?

– Det må være roen med familien, og pausen fra hverdagslivet. I jula stopper vi opp, bare for å være med hverandre.

Tre julefavoritter

Risboller, kakemenn og kokosmakroner. Det er julekakene som Trond liker aller best.

– Når det kommer til julebakst er det ikke alt som er like spennende. De syv sortene kan fort bli ganske like på smak, men disse tre spriker ut i hver sin retning, sier han og smiler.

Når det kommer til julebaksten, er Trond glad i det tradisjonelle. FOTO: Synne Mauseth

Kakemenn

Smør: 100 gram

Sukker: 270 gram

Melk: 200 gram

Hornsalt: 1 ts

Hvetemel: 550 gram

Litt vaniljefrø hvis man ønsker

Kakemenn. FOTO: Emely Louise Thuen Bjerknes

Smelt smør og avkjøl før du har i sukker, melk og eventuelt vaniljefrø.

Bland halvparten av melet med hornsalt og rør dette sammen med melkeblandingen.

Ha i resten av melet og bland godt.

Dekk kakemenn-deigen med plast og la den stå kaldt, gjerne natten over.

Stek på 175 grader i ca 7-10 minutter. Tas ut før de blir gyldne.

Avkjøl og dekorer.

Tips: Gjerne dypp kakemenn i smeltet sjokolade.

Kokosmakroner

Sukker: 200 gram

Vaniljesukker: 1 ts

Kokosmasse: 250 gram

Eggehviter: 120 gram (4 stk)

Kokosmakroner. FOTO: Emely Louise Thuen Bjerknes

Ha eggehvitene i en kasserolle og pisk dem lett til de begynner å skumme litt. Ha i sukkeret.

Sett kasserollen på middels varme og rør godt i bunnen hele tiden. Varmes opp til massen til sukkeret er løst opp og massen tykner. Den skal ikke koke.

Ta så kasserollen av varmen når massen er så varm at du akkurat ikke greier å stikke fingeren nedi.

Fordel makronene som små topper/kuler på stekebrettet. Her kan spiseskje eller is-skje brukes.

Stek på 180 grader i 10-12 minutter eller til de er lett gyldne.

Makronene vil sette seg mer når de er blitt kalde.

Risboller

Delfia/kokosfett: 150 gram

Mørk sjokolade (54%): 100 gram

Egg: 55 gram (1 stk)

Melis: 150 gram

Kaffe: 1 ss (kan sløyfes)

Vaniljesukker: 1 ts

Puffet ris: 6 dl

Risboller.

Smelt delfiafett i en kjele. Smelt deretter sjokoladen i fettet.

Pisk eggedosis av egg og melis. Vend dette inn i smeltet sjokolade, så kaffe, vaniljesukker og til slutt puffet ris.

Form på bakepapir og la dette stivne på benken natten over. Legg de så i en lufttett boks.

Hjemmelagd vaniljesukker:

For vær gang du bruker en vaniljestang, ta vare på selveste stangen. Legg denne i en beholder med masse sukker.

Når du har fått en del stenger i sukkeret, så bare kvern dette i en kjøkkenmaskin, og sikt ut de groveste bitene.

Har du brukt for eksempel en vaniljestang i panna cotta, så skyld den etter bruk, tørk den, og legg den i sukkerboksen.

