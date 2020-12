2. Hvordan går det om jeg er rusa, men ikke har noe på meg?

All bruk av narkotika er forbudt. Hvis politiet mistenker at du er rusa på noe ulovlig, kan de ta deg med inn på stasjonen for en urinprøve.

– Vi prøver å være nyanserte i det vi holder på med, vi ønsker ikke å straffeforfølge folk som er voksne og på kjøret, understreker politibetjenten.