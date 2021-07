Kultur Student Slik blir årets fadderfestival Tross at vi fortsatt må følge koronarestriksjonene blir det fadderuke i år også. Fadderleder Mille Marie Isaksen ser frem til å se studentene samlet igjen. Publisert: 18. juli 2021, 17:00 Tonje Thorstad Kildal

Årets fadderfestival ligger an til å bli tilnærmet normal. FOTO: Jarle Aasland

– Kort oppsummert blir det en relativt fullskala fadderuke i år, sier faddersjef Mille Marie Isaksen.

Årets fadderstyre har jobbet hardt for å finne løsninger som gjør at de kan ha flere arrangementer og inkludere flest mulig

– Nytt for i år er at vi har delt opp festivalområdet i to, så det blir et festivalområdet på Ullandhaug som vanlig, og ett ved Geoparken i Stavanger sentrum.

I tillegg ser de på muligheten for å ha løsninger med koronasertifikat og hurtigtesting.

– Det gjør vi både for å gjøre det tryggere, og for å kunne få en så tilnærmet normal festivalopplevelse som mulig, sier Isaksen.

Faddersjef Mille Marie Isaksen FOTO: Privat

Festival for alle

Noen av aktivitetene under årets festival blir blant annet konserter og bar til barrunde.

– I år blir det bar til bar hver dag i stede for bare en, fordi vi vet at dette er et populært tilbud.

Det åpnes også opp for at faddergruppene kan ha egne vorspiel på festivalområdet.

– Det er viktig for oss å kunne ha et trygt tilbud for alle, slik at de kan være der dersom leilighetene blir for trange for eksempel.

Det vil også bli alkoholfrie arrangementer for dem som ønsker det.

– I tillegg skal vi ha et familiearrangement på Jernaldergården for studenter som har barn. Folk har ulike forutsetninger når de begynner på universitetet, så det er viktig å ha noe som passer for alle, sier Isaksen.

Flere artister

De fleste artistene til Fadderfestivalen er ikke annonsert enda, men det vil komme mer informasjon fortløpende gjennom sommeren.

– Når vi har booket artister, har vi tenkt mye på hvem som lager god stemning, sier Isaksen.

Den første artisten som ble annonsert var Oslo-artisten Musti, som blant annet vant to Spellemannpriser under årets utdeling. I tillegg ble nylig Bergens-rapperen Emir, blant annet kjent fra duoen Sushi X Kobe annonsert.

– Det blir kjempegøy, legger Isaksen til.

Under årets Spellemann utdeling stakk Musti av med seieren i både kategorien Hiphop og Årets gjennombrudd og Gramostipend. Nå skal hun spille på Fadderfestivalen i Stavanger. FOTO: NTB

Gir andreårsstudenter en ny sjanse

Selv om Stavanger var heldige, og slapp unna utbrudd og avlyst fadderuke i fjor, ble fadderuka likevel amputert på grunn av pandemien.

– Vi ønsker at andreårsstudentene også skal få den ordentlige opplevelsen de mistet i fjor, derfor har vi åpnet opp for at de også kan melde seg på som fadderbarn dersom de ønsker det.

Det vil si at de som nå begynner på andreåret kan velge mellom å være med som fadder eller fadderbarn.

– Det har vært et enormt stort engasjement for å delta, og det har aldri vært så enkelt å få tak i faddere som det har vært i år, så det viser jo bare hvor mye folk gleder seg til dette.

Krevende planlegging

Faddersjefen kan skrive under på at det har vært krevende å planlegge en fadderuke under en pandemi.

– Ting har jo endret seg hele tiden, med blant annet nye smitteutbrudd så det har vært litt demotiverende til tider. Heldigvis har vi fått mye støtte fra både Universitetet og Studentsamskipnaden.

Med flere scenarioer i bakhodet er Isaksen nå klar for årets fadderuke.

– Nå føler jeg at vi er godt i rute, så jeg er stolt over alt vi har fått til. Jeg gleder meg veldig til å se alle planene vi har kokkelert med komme til live, og å endelig se flere folk samlet igjen.

