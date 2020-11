Kultur Leonardo DiCaprio Dette er sveisen «alle» nå vil ha Midtskillen er tilbake for fullt! Publisert: 08. november 2020, 11:00 Line Pevik

Sigurd Barstad (17) og Jonas Rian (17) har begge gått for den populære 90-tallsmidtskillen. FOTO: Synne Mauseth

Sigurd Barstad (17) og Jonas Rian (17) er to av mange som har gått for den populære sveisen. De ser sveisen «overalt», forteller de til Trd.by.

– Ja, i det siste har det blitt mye mer av det. Det tok skikkelig av i 2018, sier Rian.

Trend på Tiktok

– Det er en stor trend på Tiktok, bekrefter frisør Marte Eriksen ved salongen Ela Frisør i Trondheim.

Hvis man søker på «eboys» på Tiktok, kan man se mange populære profiler med personer som har midtskill, ifølge Eriksen.

«Eboys» og «egirls» er ifølge Wikipedia en ungdomssubkultur som dukket opp på slutten av 2010-tallet, og nesten utelukkende sett på sosiale medier, men spesielt populært på Tiktok. Utseendet er inspirert av skaterkultur, mote fra 1990-2000, anime, K-pop og rave.

David Beckhams hår har vært med på de fleste trendene. Inkludert 90-tallets hårgardiner. FOTO: NTB

– En av dem som er store er en som heter Kevin Perry. Han er stor på både Instagram og Youtube, forklarer Eriksen videre.

Jonas Rian bestemte seg for å endre sveis etter å ha sett på bilder av kjendiser.

– Jeg hadde sykt stygt hår før, da lå alt til den ene siden. Men så så jeg et bilde av Leonardo DiCaprio som var sykt stilig med midtskill, så da gikk jeg for det, sier han og ler.

Barstad på sin side ble inspirert av skuespilleren Cillian Murphy etter å ha sett filmen «Inception».

90-tallet

Daglig leder ved Coma Frisør, Elisabeth Rendall, ser det samme som kollega Eriksen.

– Ja, det er veldig artig. Jeg har klippet flere som har lagt om til midtskill. En av kundene hadde også med seg bilde av Leonardo DiCaprio og Nick Carter fra 90-tallet, sier Rendall

Også Eriksen tror det er 90-tallet som har inspirert guttene.

James Van Der Beek, i tenåringsserien «Dawson's Creek» hadde - selvfølgelig - trendsveisen! FOTO: NTB

– Gutta liker 90-tallet de også. «Curtains hairstyles», som vi kaller det, er vel inspirert av en ung Leonardo DiCaprio, Johnny Depp og Jared Leto.

Rendall spår at vi får se mye av den hippe midtskillen i tiden som kommer, mens Eriksen kan fortelle at permanenten som var trendy for ei tid tilbake, fortsatt er på moten.

– Det er fortsatt en trend på Tiktok det også.

