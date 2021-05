Kultur smellen Ny episode av «Smellen»: – Det så ut som noen hadde lekt med flammekaster «Stian» og vennegjengen er på en promillerik tur til hytta hans. I de sene nattestimer oppdager han at nede ved badestampen har alt stått i full fyr, men ingen av vennene tar skylda. Publisert: 30. mai 2021, 14:05 Elias Håvarstein

– Når jeg kommer ut, så lukter jeg noe. Her er det noe rart.

Hytta til «Stian» har en badestamp, og hver gang han inviterer er det fyr og varme i den. Alt går sin vante gang, kvelden når punktet der alle er nakne i badestampen, og stemningen er i taket.

– Det er varmt, det er vått og det er trangt.

Lurer du på hvordan du avslører om noen lyger, eller hvordan du selv kan bli en bedre løgner? Da er tidligere politimann Vidar Hansen han du bør snakke med, og nettopp det gjør vi i ukas episode.

Festen fortsetter i hytta, noen hopper i høyet mens andre sovner i stolen de sitter i.

– To av kompisene mine spør om de kan stikke ned i stampen igjen, og jeg svarer så klart ja.

Da han senere den natten trasker nedover for å finne de to vennene, lukter han noe merkelig.

– Det luktet ugler i mosen, eller rettere sagt, det luktet brent mose.

Det er vanskelig å se i mørket, men han skimter de to kameratene sittende i badestampen, og rundt er det sot, svimerker og smeltet plast overalt.

– Det så ut som noen hadde lekt seg med en flammekaster.

Men de to kameratene sitter som to tente lys, og vil ikke innrømme at de har hatt noe med dette å gjøre.

Ukas ekspert Vidar Hansen går under tittelen «Mentalisten» og er en ekte ekspert på løgner og det å avsløre dem.

Han sier at det ikke fins noen helt sikre tegn i kroppsspråket som forteller at noen lyver.

– Du må se på ord, stemme og kroppsspråk, og om det stemmer overens.

Er det noen som har verktøykassen for å løse «Stian» sitt hyttemysterium, er det ham.

Klarer han å løse «mysteriet»? Eksperten i ukas episode er Norges svar på Sherlock Holmes, nemlig Vidar «Mentalisten» Hansen.

Han kan absolutt alt om kroppsspråk, løgner og hvordan avsløre noen som snakker usant!

