Kultur Her er de 10 mest leste sakene på Byas i året som gikk Publisert: 02. januar 2021, 12:00 Tone Pedersen

Influenser Veronica Simoné Fjeld som slo et slag for korona-ettervekst topper lista. FOTO: Privat/Kristian Jacobsen

2020 er offisielt over og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de mest leste sakene fra Byas.no i fjor.

#1. TV-profilen kaster seg over ny trend

Influenser Veronica Simoné Fjeld slo igjen et slag for det naturlige, og ville at folk skulle være stolte over koronasveisen, og ikke løpe og farge etterveksten.

– Jeg skal bli sølvmus, og det skal være dødssexy! sa hun til Byas.

Helt utrolig mange av dere ville lese denne saken, som altså ble den aller mest leste dette året.

#2. Gjestene reagerte da to personer sneik i køen. Da glapp det for dørvakten

Når skjenkekontrollen kommer på besøk, blir nok de ansatte på utestedene litt nervøse. Men dette burde altså ikke dørvakten ha gjort.

En dørvakt ved utestedet i Fargegata gikk på en smell da skjenkekontrollen kom på besøk. FOTO: Tommy Ellingsen

#3. Her er alle «Spis for 100»-rettene i Stavanger

Matfestivalen som sikret et måltid ute til en hundrelapp var klar for sin første runde i Stavanger - hele 35 spisesteder var med. Og at folk var selvfølgelig interessert i hvilke retter som sto på menyen!

#4. Gjester mener utested oppfordrer til drikkepress

Korona gjorde at utestedene kunne ha færre gjester inne om gangen. Gjestene som var på dette utestedet i juni fortalte at de opplevde drikkepress fra vaktene.

– Vi fikk høre at det ikke var drikkepress, men skjenkeplikt. Det oppfattes derimot som et drikkepress, sa 18-åring Byas snakket med.

Korona førte til køer utenfor flere av utestedene i sommer. FOTO: Anders Minge

#5. Amalie Snøløs åpner butikk på Kvadrat

Snøløs er blant annet kjent fra «Farmen» og «Skal vi danse» - i tillegg er hun deleier av en klesbutikk. som varslet at de ville åpne sin andre butikk på Kvadrat.

#6. La ned butikken i Sola, satser i Stavanger sentrum

Etter ti år i Sola sentrum la Janne Pettersen ned butikken sin i august. Så bestemte hun seg for å satse på nytt - i Østervåg.

At nisjebutikken Anna Malena åpnet i Stavanger sentrum, var den mest leste saken i september. FOTO: Tone Pedersen

#7. Utesteder konkurs

– Vi måtte bare innse at dette ikke kunne gå, sa daglig leder i Stavanger Uteliv, Andreas King. Selskapet sto bak utestedene Uvisst og Nåløyet, og måtte kaste inn håndkleet i mars.

#8. Har servert sultne gjester i nærmere 50 år. Nå er kantinen konkurs

Line Huset har vært en institusjon på Campus Ullandhaug. Og at kantina måtte legge inn årene etter nær et halvt århundre, ble den mest leste artikkelen i november.

Line Fatland Frøystad (midten) har vokst opp i kantinen som ble startet opp av hennes far. De siste ti årene har hun vært daglig leder. Her sammen med Aina Fatland Røine (t.v.) og Unni Lie. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#9. Ny utvidelse for restaurantkjeden: Åpner på Madla

At restaurantkjeden Sabrura meldte ankomst til Madla Amfi var det mange som var interessert i - og det var ikke hvem som helst som skulle drive restauranten heller: 👇

#10. «Spis for 100»-uka: Se alle rettene du kan få for en hundrings

Matfestivalen gikk av stabelen for første gang i februar 2020, og at det var noe leserne våre var interesserte i, er det lite tvil om. Hva som sto på menyen var åpenbart viktig å se!

