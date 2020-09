Kultur TV-serier Ti serier som kan redde høsten Nå senker høstmørket seg – i den sosiale distanseringens tid. Her er TV-seriene som kan redde en litt mer hjemmebasert høst. Publisert: 18. september 2020, 12:00

Dominique McElligott og Antony Starr som skurkaktige superhelter i «The Boys», er én høstens seriehøydepunkt! FOTO: Amazon Prime

«Lovecraft Country»

HBO Nordic

En ung mann reiser gjennom USA på 50-tallet, på jakt etter faren sin. For å overleve må han parere voldelige rasister og monstre fra forfatter HP Lovecrafts litterære verden. Spørsmålet er hva som er verst.

«The vow»

HBO Nordic

Til alle som elsker sektpsykologi lander det nå en godbit på HBO. Nemlig serien om NXIVM, en amerikansk gruppering som påsto at det drev med selvutvikling. I serien står tidligere medlemmer fram og forsøker å finne ut hva det egentlig var som foregikk.

«The Boys»

Amazon Prime

Andre sesong der en gjeng kompiser fortsetter sin David mot Goliat-kamp mot et multinasjonalt selskap – med intet mindre enn gjennomkorrupte superhelter i spissen. Serien bygger på en tegneserie og byr på en ganske egenartet blanding av humor, vold og samfunnskritikk. A

«Away»

Netflix

Astronauten Emma (Hilary Swank) leder den første bemannede romferden til mars. Tilbake på jorden er hennes mann og tenåringsdatter. Serien er like deler science fiction og drama, der relasjonene til de hjemme på jorden påvirker tilværelsen for romfarkostens besetningsmedlemmer.

Hilary Swank reiser til Mars i «Away». FOTO: Netflix

«Ratched»

Netflix

Hvordan ble oversøster Ratched i «Gjøkeredet» en maktsyk tyrann? Den historien fortelles i dette psykologiske dramaet – som har Sarah Paulson i tittelrollen. Serien utspiller seg i California på 40-tallet, der Mildred Ratched får jobb på et sykehus for psykisk syke. Her foregår det også urovekkende eksperimenter.

Sarah Paulson spiller oversøster Mildred Ratched. FOTO: Netflix

«The Undoing»

HBO Nordic

Da er det snart klart for Susanne Biers etterlengtede TV-drama «The Undoing». Miniserien får premiere i oktober og bygger på Jean Hanff Korelitz' roman «You Should Have Known». Det handler om et par, spilt av Nicole Kidman og Hugh Grant, hvis tilværelse snus opp ned på grunn av en katastrofal hendelse.

Nicole Kidman i «The Undoing». FOTO: HBO

«The Mandalorian»

Disney +

Mando fortsetter sin reise i utkantene av en galakse langt, langt borte – i den andre sesongen. Disneys strømmetjeneste har meldt seg i Norge – og dermed er det klart for velprodusert og spennende rom-spagettiwestern i stort format.

Disney+ sitt flaggskip «The Mandalorian» vil nok glede mange denne høsten. FOTO: Disney+

«Bjørnstad»

HBO Nordic

Nå kommer HBO sin tapping av Fredrik Backmans bok «Bjørnstad». I TV-serien spiller Ulf Stenberg rollen som den lokale hockeyhelten som vender tilbake til hjemstedet for å trene småbyens juniorlag. Regissør Peter Grönlund har fått jobben med å overføre det smått mørke materialet til TV-serie-segmentet.

«Fargo», fjerde sesong

HBO Nordic

Nå er ventetiden over. Det er kun dager igjen til vi ledes inn i en verden av bedrag, intriger og mord i iskalde Minnesota. Kaoset leder oss tilbake til Fargo – denne gangen med Chris Rock og Francesco Acquaroli i ledende roller.

«Utopia»

Amazon Prime

Det er Gillian Flynn som har skapt dette konspiratoriske eventyret – der en gruppe underdogs virkelig får brynt seg. Dette er en amerikansk versjon av den britiske originalen fra 2013, og på rollelisten finner vi veteranen John Cusack.

Flere TV-serier å glede seg til denne høsten

«The Third Day», HBO Nordic

«We Are Who We Are», HBO Nordic

«The Haunting of Bly Manor», Netflix

«The Right Stuff», Disney+

«Lyckoviken», Viaplay

«The Crown», fjerde sesong, Netflix

«The Morning Show», andre sesong, Apple Plus

