Kultur Counter-Strike Det er ikke bare på isen Oilers kjemper om trofeer Klubben stiller også i Telialigaen, hvor den konkurrerer i e-sport. Laget går nå inn i sin andre sesong med ett mål: Gull.

Oilers eSport vil stoppe seiersrekken til Apeks. F.v: Eskil «LaX» Bjørnsen, Håvard «Kfreq» Ytreland, Steffen «Sly» Amundsen, Johann «Saasinho» Saasen og Jesper «Jimbo» Kamsrud. FOTO: Oilers eSport

Mandag spilles Telialigaens første kamp i Counter-Strike: Global Offensive.

I denne kampen møtes Oilers eSport og Oslolaget Nordavind DNB talent.

FAKTA: Telialigaen Telialigaen er et divisjon- og sesongbasert seriespill i e-sport, som blir arrangert av Gamer.no

Serien har to sesonger i året, vårsesongen og høstsesongen. Hver sesong varer i 4 måneder.

Seriespillet er fordelt på fem spill: Counter-Strike: Global Offensive, Leauge of Legends, Hearthstone, Rocket League og Playerunknown's Battlegrounds.

Serien er delt inn i 7 divisjoner, hvor 1. divisjon er det høyeste nivået.

Alle lagene møter hverandre en gang hver og blir rangert etter et poengsystem hvor seier gir 3 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap gir 0 poeng.

Når seriespillet er slutt, rykker de to dårligste lagene i hver divisjon ned, mens de to øverste lagene i 2.–4. divisjon rykker opp.

De fire beste lagene i 1. divisjon spiller et sluttspill hvor de konkurrerer om gull- og sølvplassene.

Telialigaen har tidligere hatt navnene: Steelseries StarCraft League, Logitech GO Series, og Telenorligaen. Serien byttet navn til Telialigaen i 2019, da Telia ble hovedsponsor. Du kan se resultatene fra Telialigaen på Telialigaen.no

Ferskt lag

Oilers eSport ble stiftet i begynnelsen av 2020, men det var ikke før i juni at de signerte sine første spillere. Både trenere og spillere har spilt på høyt nivå tidligere, men på ulike lag. Dette blir andre sesongen de spiller sammen som Oilers.

– Den første sesongen gikk kjempebra. Vi kom på andreplass i seriespillet, men røk ut i semifinalen i sluttspillet, sier trener Eirik Lein.

Spillerne i Oilers eSport har forberedt seg godt på den kommende sesongen. FOTO: Oilers eSport

Fornøyd med sesongen

– Vi håndplukket spillere for å få et så bra lag som mulig, vi gikk for topp 3, og nådde målet vårt og enda mer. Det er vi kjempefornøyde med, påpeker Lein.

Spiller Håvard «Kfreq» Ytreland er også fornøyd med at de startet så bra. Men legger ikke skjul på at det var surt å ryke ut i semifinalen.

– Vi vil jo alltid vinne, og vi hadde veldig lyst til å slå Apeks.

Apeks er et Oslo-basert e-sportslag. De har vunnet de siste fem CS:GO sesongene i Telialigaen.

FAKTA: Slik spilles en CS:GO kamp Hver kamp i Telialigaen består av to spill, på to forskjellige baner. På hver bane er det om å gjøre å være første lag til å vinne 16 runder. Etter to spill kan stillingen altså bli: 2–0, eller 1–1.

Unntaket er i sluttspillet hvor det eventuelt blir spilt på 3 baner, for å få en vinner.

Et spill foregår over totalt 30 runder. Begge lag spiller 15 runder som terrorister og 15 runder som antiterrorister.

Terroristene sitt mål er å armere en bombe, mens antiterroristene skal forhindre det.

Terroristene har 1 minutt og 45 sekunder på seg til å armere bomben, og antiterroristene har 35 sekunder på seg til å desarmere den.



Kilde: Spillet kan også vinnes dersom et av lagene dreper alle på motsatt lag før bomben blir armert.Kilde: Gamer.no

Går for gull

Både trener og spillere ser lyst på den kommende sesongen.

– Denne sesongen satser vi på gull. Vi har fått hentet inn en ny spiller (Johann «Saasinho» Saasen, journ. anm.), og ser på det som en oppgradering av laget. Jeg tror vi er favoritter til å vinne, og ser på mulighetene for å endelig slå Apeks, sier Lein.

Ytreland legger til at de har øvd mye både før jul, og spesielt nå i januar.

– Vi skal ikke la Apeks vinne enda en sesong, så vi skal gjøre alt vi kan for å få trofeet hjem til DNB Arena.

Hjemmekontor

Også de har blitt påvirket av pandemien, i alle fall til en viss grad. Til vanlig har de kontorer på DNB Arena, men på grunn av korona sitter de, som mange andre, på hjemmekontor.

– Vi er heldige som driver med idrett på nett, så vi har klart oss bra, sier Lein.

PS: Ønsker du å få med deg Oilers første kamp i Telialigaen? Den kan du se på TV 2 Sumo kl. 21:00 mandag.

FAKTA: Lagene i 1. divisjon (Counter-Strike: Global Offensive) 777 Esports

Apeks

Wizard

Delusive

Fact Revolution

Foxed Gaming Power

Nordavind DNB Talent

Oilers Esport

STB Momentum

Team Midgard

