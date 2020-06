Kultur Film Ryan Gosling blir «Wolfman» Filmselskapet Universal Pictures fortsetter sin filmserie med klassiske monstre, og neste ut er Ryan Gosling i varulvfilmen «Wolfman». Publisert: 02. juni 2020, 10:03 NTB

Skuespiller Ryan Gosling går med hårete planer! FOTO: Van Redin / TT NYHETSBYRÅN

Det er filmbransjebladet Variety som melder om de hårete planene til Gosling – når han begir seg inn i et varulvunivers.

Manuset er skrevet av Lauren Schuker Blum og Rebecca Angelo, et tospann som da forlater det hyperrealistiske fengslet i «Orange Is the New Black» til fordel for noe langt mer overnaturlig.

Ifølge Variety skal filmen bygge på en idé som Gosling selv har pønsket ut, men enn så lenge er ikke noen regissør på plass.

Et tidligere monsterforsøk med Tom Cruise («The Mummy») slo ikke helt an, verken hos kritikere eller publikum. Men det gjorde «The Invisible Man» med Elisabeth Moss tidligere i år, og dermed gyves det løs på mer skrekk med overnaturlige elementer.

Gosling er kjent fra filmer som blant annet «La La Land», «Drive», «The Notebook» og «Blade Runner 2049».

