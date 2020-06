Kultur Netflix Valter Skarsgård mønstrer på islandsk Netflix-serie Ikke hørt om Valter Skarsgård? Det kan snart forandre seg. Publisert: 04. juni 2020, 19:00 NTB

Skuespillerbrødrene Skarsgård (f.v): Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård og Gustaf Skarsgård. FOTO: MARIO ANZUONI / X90045

Som sønn av Stellan Skarsgård, og med brødre som heter Gustaf («Vikings», «Westworld»), Alexander («Big Little Lies», «Tarzan») og Bill («IT», «Castle Rock»), er det kanskje ikke så rart at også Valter Skarsgård frister lykken som skuespiller.

Skjønt noen nykommer er han ikke. Han har flere roller bak seg fra ulike produksjoner, som TV-serien «Svartsjøen». Og nå har han mønster på «Katla» som akkurat har gått i innspilling.

«Katla» skal få sendetid på Netflix og beskrives som en islandsk science fiction-serie. Det heter om handlingen at vi blir tatt med ett år etter at vulkanen Katla har hatt et voldsomt utbrudd. Isen rundt området begynner å smelte, og mystiske elementer som har ligget nedfrosset kommer til liv.

«Vi er beæret over å være det første islandske produksjonsteamet som får i oppdrag å produsere en hel serie. «Katla» er et unikt og ambisiøst science fiction-prosjekt, utviklet av mitt selskap RVK Studios», uttalte regissør Baltasar Kormákur i en presseuttalelse da nyheten om serien kom i oktober i fjor.

Serien, som planlegges i åtte deler, er skrevet av Sigurjón Kjartansson, Lilja Sigurdardóttir og Davíd Már Stefánsson.

Kormákur er tilbake i hjemlandet etter å ha arbeidet med internasjonale produksjoner som «2 Guns» og «Adrift».

