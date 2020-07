Kultur TV-serier Utålmodige «Game of Thrones»-lesere vil sette forfatter George R.R. Martin «i fengsel» For to år siden lovet «Game of Thrones»-forfatter George R.R. Martin at han ville dukke opp på et stort science fiction-arrangement med en etterlengtet bok klar. Publisert: 31. juli 2020, 18:00 NTB

Fansen mener at George R.R. Martin ikke jobber raskt nok, og spøker med å sperre inne forfatteren.

Det er snakk om «The Winds of Winter», som er sjette bok ut i Martins stort anlagte serie «A Song of Ice and Fire». Fansen har ventet på den siden forrige bok ut, «A Dance of Dragons», ble gitt ut i 2011.

Ba fansen sperre ham inne

Og George R.R. Martin lovet at han ville stille på World Science Fiction Convention, mer kjent som Worldcon, på New Zealand i juli 2020 med «The Winds of Winter» ferdig skrevet. Der var han nemlig bedt om å være vert for Hugo-prisutdelingen.

Men det er ikke bare Worldcon som har gått i vasken, og kun arrangeres virtuelt med start denne uken: Martin har – siden det ikke har dukket opp noen ny bok – også overskredet sin egen deadline. Gjorde han det, ga han fansen formell tillatelse til å «sperre ham inne i fengsel» til boken er ferdig, skrev han på bloggen sin i fjor.

Nå fleiper fansen i sosiale medier om at de skal finne frem håndjernene, melder blant annet LA Times. George R.R. Martin har ikke kommentert selve fristen, men påpekte – da han delte nyheten om at han spilte inn videoer til virtuelle Worldcon – at han «selvsagt jobber med «Winds of Winter» også».

– Det burde være en selvfølge, men jeg trenger likevel å si det, så ikke noen gjør seg tåpelige antagelser, lød det spisst fra den 71 år gamle forfatteren.

Game of Thrones-fansen må fortsatt smøre seg med tålmodighet før avslutningen på serien blir tilgjengelig i bokform.

Effektiv skriveperiode

I kjølvannet av «Game of Thrones»-suksessen har han vært mye på farten og hatt mange andre prosjekter fore, noe som har ergret de innbitte leserne. Nå har de fått uventet «hjelp», i form av koronapandemien.

– Om ikke annet, så har den tvungne isolasjonen hjulpet meg til å skrive. Jeg bruker lange timer hver dag på «The Winds of Winter», og gjør stadige fremskritt. Men det kommer til å bli en enorm bok, og jeg har fortsatt en lang vei igjen, skrev Martin i juni på bloggen – og la til at han håpet å bli ferdig «innen neste år».

Publisert: 31. juli 2020, 18:00