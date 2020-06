Kultur Stavanger Konserthus Her kan du se Lindstrøm live fra Konserthuset Torsdag 18. juni klokka 21 kan du se live klubbset fra Zetlitz med Hans-Peter Lindstrøm her på Byas! 💥 Publisert: 18. juni 2020, 15:56 Tone Pedersen

Lindstrøm er den siste i konsertrekken med lokale artister i Zetliz. Du ser ham live fra klokka 21 - akkurat her! 🙌 FOTO: Pressefoto

Han er blitt omtalt som «Randabergs verdensstjerne» og «faderen i den skandinaviske space disco-treenighet».

Intet mindre, faktisk!

– Lindstrøm er en ekstremt anerkjent og respektert musiker, produsent og remixer på den internasjonale klubbscenen, skriver booking- og markedsansvarlig Jesper Brodersen på Folken.

Etter Skambankt, Isah, Sløtface og Todesking blir Randaberg-artisten dermed femte navn ut i konsertserien med lokale helter i Stavanger Konserthus.

Randabergbuen etablerte seg som «Lindstrøm» i 2002 med plateselskapet Feedelity, og har siden sluppet en rekke plater og singler.

I løpet av de neste årene ble han en respektert produsent og remixer på den internasjonale klubbscenen, og har blant annet remixet artister som LCD Soundsystem, Roxy Music og Franz Ferdinand. I 2005 fikk han en klubb-hit med singelen «I Feel Space».

Lindstrøm har fire Spellemannspriser og vært nominert med like mange album.

– Et nytt bestillingsverk for orgelet i Fartein Valen salen i Stavanger Konserthus skulle ha hatt urfremføring våren 2020. Det må vi vente litt lengre på, men nå har vi et live klubbset fra Zetlitz til å gjøre ventetiden kortere, skriver Brodersen.

Konserten presenteres av Folken, Stavanger konserthus og Tou i samarbeid med Moxey med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Du ser den på Facebook, YouTube, TV Vest og BYAS torsdag den 18. juni klokka 21.00. Reprise på TV Vest lørdag den 20. juni klokka 22.00.

