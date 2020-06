Kultur TV-serier Han er «den unge James Bond» Etter 13 bøker har tenåringen Alex Rider blitt kjent som «den unge James Bond». Publisert: 08. juni 2020, 10:52 NTB

Otto Farrant spiller rollen som Alex Rider i TV-serien med samma navn. FOTO: Des Willie

Når bøkene nå har gått hen og blitt TV-serie, medgir hovedrolleinnehaveren Otto Farrant at han i det virkelige liv ville blitt en dårlig spion.

– Jeg er alt for klønete. Og jeg kan ikke holde på hemmeligheter, sier han til TT via Zoom fra hjemmet sitt i London.

Det er så langt kommet 13 bøker om Alex Rider, skrevet av Anthony Horowitz (som også har vært en av forfatterne som etter Ian Flemings død har fortsatt å skrive om James Bond).

Den første Alex Rider-boken, «Stormbreaker», ble film i 2006 med Alex Pettyfer i hovedrollen. Den aktuelle TV-serien baserer seg også på denne første boken.

I serien sendes Alex Rider undercover til en skole for rike barn hvor han gjør noen skremmende oppdagelser. FOTO: Des Willie

Redder verden

– Alex er en helt normal tenåring som går på en vanlig skole og gjør helt normale ting. Foreldrene hans døde og han bor derfor hos onkelen sin, sier Otto Farrant om karakteren – og legger videre til om premisset for serien:

– Onkelen dør, det viser seg at han ble drept og at han var en hemmelig agent. Alex blir hyret inn av M16 for å infiltrere en skole for rike barn, og der oppdager han noe som gjør at han redder verden.

Otto Farrant, som har spilt en del i film samt har en svært så imponerende teaterbakgrunn, sier at han alltid har likt spionsjangeren.

– Jeg liker Bond og synes Daniel Craig er fantastisk. Men foran dette prosjektet så jeg mer på Matthew Vaughns filmer, og på filmer som «Sicario». Jeg er en stor fan av actionsjangeren.

Lite skremmende

Bøkene om Alex Rider hører til det som kalles «young adult»-litteraturen, men Otto Farrant mener denne TV-serien egner seg for et stort publikum – og ikke bare de unge.

– Jeg var litt redd for at den skulle føles utvannet, at den skulle bli nedtonet, men jeg synes den ble en fascinerende spionhistorie som henvender seg vel så mye til voksne som til unge. Den er til og med litt skremmende her og der. Den er definitivt ikke opptatt av å kun underholde et ungt publikum, samtidig som den ikke er altfor mørk, sier Farrant.

Innspillingen tok seks måneder og Farrant brukte mye tid i forkant på å trene seg opp.

Otto Farrant spiller ung spion i strømmeaktuelle «Alex Rider». FOTO: Des Willie

– Jeg var tvunget til å komme i form, jeg trente kampsport og klatret i fjell. Foran hver actionscene diskuterte vi hvordan det skulle se ut – og så gjorde vi det. Noen ganger ble det litt for realistisk, som den gangen jeg kjørte albuen min rett i nesen på stuntmannen.

Serien om Alex Rider har allerede solgt til mer enn 100 land – en bedrift som Farrant selv er overrasket over

– Oi, det visste jeg ikke, så kult! Det er jo fantastisk at den kommer til å nå ut så stort, slik at så mange mennesker kan se den og forhåpentligvis relatere til den.

TV-serien om Alex Rider fikk premiere på Viaplay 5. juni.

