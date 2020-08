Kultur Netflix «Altered Carbon» legges ned av Netflix Netflix-serien «Altered Carbon», der vi blant annet har sett svenske Joel Kinnaman i hovedrollen, legges ned. Publisert: 27. august 2020, 14:30 NTB

Anthony Mackie hadde hovedrolle i sesong 2 av «Altered Carbon». FOTO: Evan Agostini / Invision

Netflix har tidligere meddelt at også seriene «The Society» og «I Am Not Okay With This» avsluttes grunnet koronapandemien, men ifølge The Wrap er beslutningen med å legge ned «Altered Carbon» ikke virusrelatert.

Joel Kinnaman spilte hovedrollen Takeshi Kovacs i første sesong, men i andresesongen tok Anthony Mackie over.

Serien baserer seg på Richard K. Morgans science fiction-roman med samme tittel, der menneskers hjerner digitaliseres slik at man kan bytte kropp.

