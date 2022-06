Kultur Kultur Dette spås å bli lyden av sommeren 2022 Norske artister og norsk musikk vil være lyden av sommeren 2022 – med noen få internasjonale unntak. Det spår Spotifys musikkredaksjon. Publisert: 30. juni 2022, 13:09 NTB

Ballinciaga og blant andre David Mokel på VG-listekonserten i juni. Nå ligger de an til å få en av sommeren store hitlåter, ifølge Spotify.

Blant de store favorittene til nordmenn nå når juli er rett rundt hjørnet og sommersolen steker, er Ballinciaga og David Mokels låt «Dans på bordet».

– Den blir en av de største sommerhitene, spår Jenny Thyrhaug, musikkredaktør i Spotify Norge.

På listen finner man også Synne Vos «Lykke te» – og den nye BlimE!-låten fra Selma Ibrahim, «Den ene». For Ibrahims budskap, basert på egne opplevelser, later til å ha slått an hos lytterne.

– «Den ene» handler om at du kan være den ene i noen andres liv. Du kan være den personen som sier fra, støtter opp, og gjør en forskjell. Låten betyr veldig mye for meg, for jeg vet selv hvor viktig det er å ha noen som stiller opp for deg når du trenger det, fortalte Selma Ibrahim til NRK i juni.

Selma Ibrahim har årets BlimE!-låt "Den ene", som Spotifys musikkredaksjon har troen på.

Av internasjonale kanoner er ikke minst Harry Styles – å høre gjennom fansens skrik på Telenor Arena fredag – en sommerfavoritt med sin «As It Was».

Listen er ifølge strømmetjenesten basert på norske lytterdata og ekspertisen til Spotifys musikkredaksjon. Lytterdata kan for eksempel handle om hvordan utviklingskurven for hver låt og artist har sett ut, og hvordan norske lyttere har reagert på låtene, hvor lenge man lytter og om låtene er lagret i brukernes spillelister.

– Sommeren vil bli dominert av norske artister og norsk musikk, med noen få internasjonale unntak. Mye tyder på at vi både skal bade og feste til Ballinciaga, som har dominert Norges Topp 50 den siste tiden, utdyper Thyrhaug i Spotify, som også har laget en egen sommerspilleliste.

Her er listen over sommerslagerne

Beathoven, Capow x 2G – «Sør-Afrika»

Broiler, Sofiloud – «OMG»

Ballinciaga, David Mokel – «Dans på bordet»

Undergrunn – «Italia»

Selma Ibrahim/BlimE! – «Den ene»

Harry Styles – «As It Was»

Ramón, Victor Leksell – «Leilo brenner»

Olivia Lobato – «Syrener»

Imanbek, BYOR – «Belly Dancer»

Synne Vo – «Lykke te»

