Kultur Musikk «Tina & Bettina» gjør comeback Snart ti år etter at «Tina & Bettina – The Movie» gjorde sitt inntog rundt om på landets kinoer, gjør duoen comeback. Publisert: 11. desember 2021, 14:00 NTB

Snart ti år etter «Tina & Bettina - The Movie» rullet over kinolerretene, gjør duoen comeback med julelåt.

Det startet med at duoen dukket opp på Tiktok, og på to uker fikk 45.000 følgere – og over 3 millioner visninger. Så kom nyheten om at det jålete tospannet har fått platekontrakt med Universal Music. Og nå er de rappkjeftede jentene klare med julelåten «Nå Fingres Julen Inn», melder plateselskapet.

– Mange norske artister utnytter julens budskap på det groveste for å selge konserter og album. Vi ønsker å være de artistene, sier Tina.

LES MER: Forbrukerrådet: Gi gavekort til jul, og sørg for at det treffer

LES MER: Raser mot UiS: – Kan bli smittet og måtte feire jul alene i karantene

Filmen om Tina og Bettina, to ungdomsskolejenter fra Smestad spilt av komikerne Odd-Magnus Williamson og Henrik Thodesen, sprang ut av diverse TV-sketsjer fra perioden 2009–2011.

Sketsjene, som gikk under navnet «Tina & Bettinas videoblogg», ble vist i humorshowet «Torsdag kveld fra Nydalen» på TV 2.

Publisert: 11. desember 2021, 14:00