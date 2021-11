Kultur Film Varm mottakelse for nye Askepott Mange ville se Astrid Smeplass svinge seg i rollen som Askepott i helgen. Publisert: 15. november 2021, 15:00

Den nye «Tre nøtter til Askepott»-filmen fikk den tredje beste åpningshelgen for en norsk familiefilm – noensinne.

Nå går nye «Tre nøtter til Askepott» opp på førsteplass på kinotoppen. Over 100 000 besøkende løste billett i premierehelgen, og dermed fikk filmen den tredje beste åpningshelgen for en norsk familiefilm – noensinne. Den forbigås kun av to av filmene i Flåklypa-serien, fremgår det av pressemeldingen.

– Det var et eventyr å få lage denne filmen med så mange gode folk. At eventyret fortsetter på denne måten er helt overveldende, sier regissør Cecilie Mosli.

Cengiz Al, kjent fra «Skam», trår til som prinsen mens Astrid Smeplass spiller selveste Askepott.

«Tre nøtter til Askepott» er en nyinnspilling av den folkekjære, tsjekkiske julefilmen som mange ser som fast tradisjon på NRK på julaften.

Nyinnspillingen, med Astrid Smeplass og Cengiz Al i rollene som Askepott og prinsen, er spilt inn på Maihaugen i Lillehammer, samt ved Gjende og Besseggen. Slottsscenene ble spilt inn i Litauen og filmen har et budsjett på 38 millioner kroner.

«Tre nøtter til Askepott» fikk premiere over hele landet 12. november 2021, etter noen førpremierer, og i andre roller ser vi blant andre Ellen Dorrit Petersen, Thorbjørn Harr, Bjørn Sundquist og Anne Marit Jacobsen.

