God respons på uvanlig treningssenter-reklame: – Vi har satt treningssenteret på kartet Reklamevideoen som Storhaug Treningssenter publiserte søndag har gått sin gang på de sosiale mediene. – Vi har allerede folk som melder seg inn i senteret på grunn av reklamen, sier daglig leder. Publisert: 27. februar 2021, 11:00

Storhaug Treningssenter har fått mange tilbakemeldinger siden videoen ble publisert, og nesten alle har vært positive, ifølge Thomas Skjørestad, medeier og daglig leder.

– Vi har hatt et par folk som har skrevet at det var litt for mye, men det tar vi ikke så tungt, sier han.

Mange reaksjoner

Reklamen har hatt mange visninger.

120.000 visninger på Facebook

40.000 visninger på Youtube

Delt nesten 1000 ganger på Facebook

Likt over 2200 ganger på Facebook

Det er også mange som kommenterer under videoen på Youtube og Facebook:

«Fantastisk, topp med litt humor i disse tider»

«Denne reklamen er kanskje et av de beste jeg har sett på veldig, veldig lang tid»

«Fantastisk bra laga reklame! Kristoffer er bare kongen!!»

Reklamen fungerer

Gode tilbakemeldinger på sosiale medier er én ting, men har det fungert i form av flere medlemmer?

– Vi har allerede folk som melder seg inn i senteret på grunn av reklamen, forteller Skjørestad.

Daglig leder er svært fornøyd med både respons og virkning av reklamen, og fortsetter:

– Det har satt oss på kartet, så nå vet folk hvem vi er, og hva vi står for, sier han, og utelukker ikke at det kommer mer fra teamet bak reklame-hiten.

– Vi har snakket om å lage flere reklamer og videoer, men det er ikke sikkert at det kommer til å være akkurat for treningssenteret, men kanskje for noe annet også, sier Skjørestad.

Folk husker de sterke bildene

Men hvorfor har reklamevideoen slått så godt an?

Byas spurte instituttleder Ole Andreas Alsos ved Institutt for design ved NTNU tidligere denne uka.

Svaret: Svært sterke virkemidler, som røyking, alkohol og drap er ikke noe vi vanligvis forbinder med et treningssenter, og derfor vil seeren huske filmen.

– Dette kan sikkert få folk som kanskje ikke vanligvis kommer på treningssenter til å melde seg inn, sa Alsos, som også understreket at det nok ikke kun er røykingen og alkoholen som får folk opp av sofaen.

– Den er godt laget, de har fått en god skuespiller til å være med, og den har en virkelig uventet handling. Dette gjør at den blir godt mottatt.

Nå ligger det også til rette for at videoen kan nå enda bredere. Reklamen ble nemlig tirsdag også publisert med engelske undertekster. Denne har så langt over 1000 visninger på Youtube.

