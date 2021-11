Kultur HBO Max Nytt hos Disney, Netflix og HBO i november: Ferske sesonger med flere favoritter Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de tre ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper. Publisert: 01. november 2021, 08:00 Line Pevik

«Tiger King» kommer med ny sesong i november. Det samme gjør «Grey’s Anatomy», «Family Guy» og «Narcos: Mexico» - for å nevne noen av nyhetene denne måneden!

Vi gjør oppmerksom på at HBO Max ble lansert her i Norge tirsdag uka som gikk, og at det i overgangen har vært uoversiktlig og vanskelig å få tak i en komplett premiereoversikt fra strømmetjenesten.

3. november:

«Grey's Anatomy», sesong 18 - Disney+: Wow, 18 sesonger! Ikke fått den med deg fram til nå? Serien følger en gruppe leger på et sykehus i Seattle, der flere av dem begynte sin karriere som praktikanter.

«The Premise», sesong 1 - Disney+: I denne antologiserien tar B.J. Novak for seg tidløse moralske spørsmål i moderne tid. Med en helt ny tilnærming diskuterer han dem sammen med ulike skuespillere.

«Familien Green i storby'n», sesong 2 - Disney+: Cricket Green flytter til storbyen sammen med sin storesøster Tilly, faren Bill og den gærne bestemoren Alice. Den lille familien havner på ville eventyr uansett.

«The Chi», sesong 1-3 - Disney+: En dramaserie som handler om en gruppe innbyggere som føres sammen av tilfeldigheter, men som knytter sterke bånd gjennom behovet for tilhørighet og forsonelse.

«Secrets of the Space Shuttle», sesong 1 - Disney+: Dokumentarserie som viser historiene bak NASA's ikoniske romskip.

4. november:

«Gen:Lock», sesong 2 - HBO: Animasjonsserien for voksne får sin andre sesong nå, og slippes hos HBO Max i starten av november.

«Frayed», sesong 2 - HBO: Frayed er satt til 1989 og følger reisen til Sammy Cooper, en eventyrlig rik London-frue som blir nødt til å dra tilbake til hjembyen Newcastle i Australia. Når hun kommer hjem, må Sammy ta et oppgjør med fortiden.

«Head of the class», sesong 1 - HBO: Serien handler om en gjeng overpresterende skoleelever som møter sin største utfordring - læreren Alicia. Hun vil nemlig at de skal fokusere mindre på karakterer, og mer på å oppleve det livet har å by på.

«Rap Battlefield», sesong 1 - HBO: León og Rafaela vil bli en del av den konkurrerende verdenen av freestyle. Sammen vil de vinne over konkurrentene og overkomme sine egne utfordringer.

5. november:

«The Unlikely Murder», sesong 1 - Netflix: Denne miniserien dramatiserer hvordan mannen som påstod at han var vitne til attentatet på den svenske statsministeren Olof Palme kan ha sluppet unna med mord.

«Narcos: Mexico», sesong 3 - Netflix: Det er 90-tallet og globaliseringen av narkohandelen tar virkelig fyr. Tredje sesong utforsker krigen som starter etter at Felix blir arrestert.

9. november:

«Your life is a joke», sesong 1 - Netflix: Den tyske standup-komikeren Oliver Polak tilbringer en dag med kjente gjester og «roaster» dem etterpå.

10. november:

«Pepper Ann», sesong 1-2 - Disney+: Animasjonsserie som ble først vist helt tilbake i 1997!

«Villmarkens mann», sesong 5 - Disney+: Hazen Audel får utfordringer som tester hans kunnskap, utholdenhet og evne til å overleve.

«9-1-1», sesong 5 - Disney+: I den femte sesongen av 9-1-1 må nødetatene rykke ut når en serie løsepengevirus angriper datasystemer, flytårn og sykehus, i tillegg til at et strømbrudd rammer hele LA og skaper kaos.

«Gentefied», sesong 2 - Netflix: Søskenbarna i familien Morales sliter med å redde bestefarens tacorestaurant og å følge drømmene når gentrifiseringen skaper omveltninger i nabolaget deres i Los Angeles.

«Animal», sesong 1 - Netflix: I denne dokumentarserien blir seerne kjent med åtte karismatiske dyrefamilier, med sentrale figurer som en løvemor, en kenguru og en blekksprut.

11. november:

«A thousand Fangs», sesong 1 - HBO: Serien handler om en elitetropp på et oppdrag, dypt inne i jungelen, for å finne og tilintetgjøre en mystisk leder.

«Doom Patrol», sesong 3 - HBO: Serien er en spin-off av Titans, og April Bowlby, Brendan Fraser og Matt Bomer gjentar sine roller, ved siden av Diane Guerrero, Alan Tudyk, Joivan Wade og Timothy Dalton.

«Love Life», sesong 2 - HBO: Anna Kendrick spiller hovedrollen i antologiserien som skildrer reisen fra den første kjærligheten til varig kjærlighet, og hvordan menneskene vi møter underveis, gjør oss til dem vi er når vi slår oss til ro med noen for alltid.

«Selena + Chef», sesong 3 - HBO: Denne reality-matlagingsserien viser oss musiker, skuespiller, produsent og filantrop Selana Gomez i ukjent terreng.

12. november:

«Disney Intertwined», sesong 1 - Disney+

«Olaf presenterer», sesong 1 - Disney+: Hvis du foretrekker underholdningen din i mindre porsjoner, kan du se flere kortfilmer som kommer på tjenesten til ære for Disney+ Day.

«Dopesick», sesong 1 - Disney+: Dopesick utforsker hvordan ett selskap startet den verste narkotikaepidemien i amerikansk historie. Serien tar seerne med til episenteret av Amerikas kamp mot opioidavhengighet, fra en nedtrykt gruveby i Virginia, til gangene hos DEA og korridorene til Big Pharma på Manhattan.

«Jeff Goldblums verden», sesong 2 - Disney+: Jeff Goldblum er tilbake, og han er mer nysgjerrig enn noensinne. I denne sesongen av «Jeff Goldblums verden» avslører Jeff overraskende hemmeligheter bak en rekke nye temaer.

14. november:

«Kamikaze», sesong 1 - HBO: I november melder danskenes første originalserie for HBO seg, og den er basert på en Erlend Loe-roman!

17. november:

«Marvel's Hit-Monkey», sesong 1 - Disney+: En japansk snøape, som får hjelp av gjenferdet til en amerikansk leiemorder, går på jakt etter hevn i Tokyos underverden og blir den berømte «drapsmennenes drapsmann».

«Family Guy», sesong 20 - Disney+: Helt siden starten har serien fått kultstatus av fansen, og den store stjernen – en snakkende baby – har blitt en av de største tv-karakterene noensinne.

«Store kattedyr: En utrolig dyrefamilie», sesong 1 - Disney+: Dette programmet presenteres av zoolog Patrick Aryee som med energi og engasjement tar deg med verden rundt for å avdekke og kattefamiliens vide og mangfoldige slektstre.

«Doktor McStuffins», sesong 5 - Disney+: Doktor McStuffins driver en legeklinikk for leketøy og kosedyr.

«Felicity», sesong 1-4 - Disney+: Felicity er førsteklassing på college, og utforsker spenningen og uvissheten ved det å bo i New York.

«Sara vs. mørkets krefter», sesong 2 - Disney+: Animert fantasi/eventyrserie for de små.

«Trafficked with Mariana van Zeller», sesong 2 - Disney+: Den prisbelønte journalisten Mariana van Zeller undersøker verdens farligste illegale markeder. I hver episode går hun inn i et nytt svart marked, fra narkotika til våpen og tigerprodukter, for å møte aktørene, lære om handelen og avsløre de geopolitiske forholdene som ligger bak en skyggeøkonomi som omsetter for flere billioner dollar.

«Underverden AS», sesong 2 - Disney+: Serien gir et nytt og inngående blikk på ulovlig virksomhet verden over. Seerne tas med til utkanten av samfunnet for å avsløre subkulturer og kriminalitet som du aldri har sett maken til.

«Tiger King: Murder, Mayhem and Madness», sesong 2 - Netflix: Den enorme hiten fra da alle satt inne under lockdown kommer med sin andre sesong.

18. november:

«The sex lives of college girls», sesong 1 - HBO: Dette er en ny amerikansk tenåringskomedie, laget av Mindy Kaling, mest kjent for sin rolle som Kelly Kapoor i den amerikanske versjonen av hit-serien The Office.

«Sort of», sesong 1 - HBO: Sitcom-serie om Sabi som er ikke-binær, og som prøver å balansere rollene som pakistansk datter og bartender i en LGBTQ-kafé.

19. november:

«Blown Away: Christmas», sesong 1 - Netflix: Glassblåsere gir jernet i en rekke skulpturoppgaver, og denne gang er det jul for alle pengene som gjelder.

«Hellbound», sesong 1 - Netflix: Utenomjordiske vesener dukker opp fra intet og fordømmer folk til en tilværelse i helvete. Alt utspiller seg i Seoul.

23. november:

«Masters of the Universe: Revelation», del 2 - Netflix: Etter et katastrofalt oppgjør splitter Eternia, må Teela og en uventet gjeng allierte forhindre universets ende i denne oppfølgeren til 80-tallets klassiske serie.

24. november:

«X-Men», sesong 3-5 - Disney+: Den animerte superhelt-serien fra 1992 får sine siste sesonger hos Disney+.

«Verdens farligste: Kjever og synder», sesong 1 - Disney+: Serien tar en titt på kjevene, giften og styrken til de marerittaktige skapningene som lurer rundt omkring.

«Hawkeye», sesong 1 - Disney+: En miniserie basert på Marvel Comics med karakterene Clint Barton/Hawkeye og Kate Bishop/Hawkeye.

«Army Wives», sesong 1-7 - Disney+: Serien følger livene til fire familier, der ektemennene deres er i det amerikanske militæret.

«Død ved daggry», sesong 1 - Disney+: På natten yrer det av liv i Den arabiske ørken med dyr som har tilpasset seg dette ekstreme miljøet. Etter solnedgang på øya Java kommer alt fra krypdyr til flygeagamer frem for å spise og slåss for å overleve i jungelen.

«The Choe Show», sesong 1 - Disney+: Kunstneren intervjuer og maler kjendisvenner og bekjente, som Will Arnett, Maya Erskine, Asa Akira og Rainn Wilson, i denne serien i fire deler.

26. november:

«How to with John Wilson», sesong 2 - HBO: Dokumentar-filmskaper og New York-mann John Wilson filmer sine medinnbyggere mens han forsøker å gi råd.

25. november:

«The Beatles: Get Back», sesong 1 - Disney+: Regissert av den tre ganger Oscar-prisbelønte filmskaperen Peter Jackson, tar The Beatles: Get Back publikum tilbake i tid, til bandets intime studioinnspillinger og betydningsfulle øyeblikk for musikkhistorien. Tre episoder kommer en dag om gangen fra 25. november.

«Super Crooks», sesong 1 - Netflix: Hellet har aldri vært på deres side, men denne gjengen med småkriminelle med superkrefter er rekruttert til et aller siste oppdrag.

