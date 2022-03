Kultur Stavanger Visste du at disse bedriftene er fra Rogaland? Rogaland kan flexe med mye mer enn olje, sild og skarre-r! Publisert: 12. mars 2022, 11:00 Fredrik Brimsø

Det er ganske mye mer matnyttige ting enn Tore Tang som kommer fra distriktet.

Rogaland og Stavanger har en lang historie med fabrikker, industri, fiskeri og gladlynt plyndring langs kystlinjene, men vi har også i andre forlegninger skapt bølger som vi stolt kan ri inn i solnedgangen på.

Noe er nytt, noe er gammelt, men alt er tøft. Som for eksempel:

Dolly Dimple’s og Pizzabakeren

Dolly Dimple’s gjorde sin entré i den norske pizzakrigen på midten av 80-tallet. I 2017 ble fusjonen med, og etter hvert overgangen til, den amerikanske kjeden Dominos et faktum, men Dolly skiftet etter hvert eiere og er på vei tilbake. (Også pizzakjeden Bankers Pizza har utspring i Dolly Dimple’s.)

Ein store nummer 10, takk. Bankers!

Den første «Pizzabakeren, vær så god?» kom i 2003, og den lokalfødte kjeden har skutt enorm fart nasjonalt. Det ryktes til og med at det fins et pizzabakeri i den kinesiske byen Qingdao.

Comrod

De hadde sin spede start som Brødrene Tjøstheim på slutten av førti-tallet og drev frem til seksti-tallet primært på med produksjon av fiskestenger. De siste 50-ish årene har blitt brukt til å lage blant annet forsvarsantenner, og om du lurte på hvor antennen på romfartøyet som landet på Mars for noen uker siden ble utviklet, så var det ferieparadiset Tau.

«Reaching further». Ja, heilt til Mars, faktisk!

Cubus

Kanskje ikke det mest ur-lokale (lenger), men navnet og konseptet Cubus ble etablert i Sandnes i 1979 før det ble solgt videre utover 80-tallet. Helt sant!

Sånn så det ut, da Sandnes-alpinisten Timothy Roland Hansen skulle pakke sakene til Junior-VM i ski i 1988. I en Cubus-bag - selvfølgelig.

Kvelertak og Bokassa

Kanskje ikke akkurat en bedrift per se, men to band med tunggrodde rogalandsrøtter, som har reist rundt om i stadion-verden som oppvarmer for Metallica. No biggie. Jo. Ganske biggie. Kvelertak var det nyoppstartede punkbandet som var lillebroren til Purified in Blood og bare såviiidt fikk spilletid på Musikkfest. Resten er (rocke)historie.

Vokalist Erlend Hjelvik (t.v.) og resten av Kvelertak i aksjon på scenen i Halle Tony Garnier i Lyon. Som oppvarmingsband for superstjernene i Metallica.

Lærdal Medical

Kanskje best kjent blant kidsa som Annedokkemaker, men ble i sin tid (altså i 1940) startet som leketøysprodusent og barnebokforlag.

Anne-dukker fra Lærdal på Norsk barnemuseum.

Session

Midt i selveste forbudstiden, da oljeungene steilet av sine importerte brett til lyden av sirener på slutten av 80-tallet, startet en kompisgjeng opp den første Session-sjappa rett over streeten fra Lagårdsveien 6 med både huskatt og Nintendo-hjørne. Stort mer rock n’ roll enn det, blir det ikke.

Snowboardshow utenfor Session-butikken i Kirkegata i 2009.

Stabenfeldt

Det er godt mulig at du ikke kjente igjen navnet sporenstreks, men om du en eller annen gang i løpet av livet har vært medlem i Boing- eller Penny-klubben så kan du takke denne rogalandsstartede bedriften for både vervepremiene, hest er best, We are United og alt det andre som sørget for overfylt postkasse.

Boing! Dette guttelaget fra Kåsen ble kåret til årets Boing-lag 2009.

DBS

Var du en av tøffingene som tråkket rundt på Apache- eller Kilimanjaro-sykkel? Døden Bak Styret/Den Beste Sykkel oppsto i 1932 og produserte trøsykler i Sandnes frem til 1989. Selve produksjonen er flyttet, men merket og stempelet som sykkelbyen består. Fortjent, i grunn.

Visste du at Døden Bak Styret/Den Beste Sykkel oppsto i Sandnes?

Enkeltmannsforetaket til Kjartan Salvesen

Standing tall siden 2004.

Fra Idol-glansdagene. Anno 2004.

Altibox

Norges nest største bedrift på bredbånd har rett og slett vært made in Mariero siden 2002. Rim og videoleie inkludert.

Sabi Sushi

Da silden og brislingens kurve hadde vært motstrøms en stund, begynte tankene på å servere fisken rå å bli såpass fristende at Sabi Sushi-konseptet ble utviklet – og kan vel trygt sies å fremdeles være en suksesshistorie.

Lunch/Radio Gaga/Tegnehanne

Børge Lund, Øyvind Sagåsen og Hanne Sigbjørnsen har alle blitt nasjonale tegneserienavn, og selv om bare sistnevnte kan sies å være helt lokalprodusert (born and raised på Kvednest), så blir alle tre seriene skrevet og tegnet i Stavanger og distribuert innenfor store deler av landegrensene.

Tegnehanne - aka Hanne Sigbjørnsen - er born and raised på Kvednest!

