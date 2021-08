Kultur TV Her er de nye rekruttene i «Kompani Lauritzen – Jeg håper på å bli like tøff som jeg en gang var, sier Tone Damli Aaberge om hvorfor hun stiller opp i tredje runde med «Kompani Lauritzen. Publisert: 27. august 2021, 12:00

Rekruttene i sesong 3 av «Kompani Lauritzen»: bak f.v.: Dennis Siva Lie, Emilie Anker Stordalen, Ruben Markussen, Marius Skjelbæk, Espen PA Lervaag, Rikke-Mari Isaksen, Lydia Gieselmann, Emilie Mehl, Daniel Kvammen, Emilie Nereng, Mayoo Indiran, Tone Damli, Daniel Franck, Jan Tore Kjær.

Artisten Ruben fastslår: – Jeg tror jeg har hatt det for komfortabelt for lenge, så nå vil jeg kjenne litt på det å være utenfor komfortsonen, mens snowboarderen Daniel Franck «ser på dette som et kunstprosjekt» og uttaler:

– De fleste mennesker i den vestlige verden er bortskjemte skapninger, og vi må nesten oppsøke utryggheten for å kjenne at vi lever. I ubehaget ligger det mengder med utvikling.

Tone Damli er blant deltakerne i ny runde med seersuksessen «Kompani Lauritzen».

Emilie Anker Stordalen, Petter Stordalens datter og daglig leder i Choice, har gått på kostskole i England og liker programkonseptet med å utsette deltagerne for tøffe prøvelser samtidig som de skal bygge hverandre opp og lære verdien av å jobbe bedre i team.

LES MER: Izabell skulle egentlig aldri være med på reality. Så kom telefonen fra «Kompani Lauritzen»

LES MER: Fra Storhaug til Farmen: – Jeg har lært mye fra Farmen på både godt og vondt

Emilie Anker Stordalen, Petter Stordalens datter og daglig leder i Choice.

– Jeg har også en forventning om at det kommer til å bli tøft, så jeg håper å få utfordret meg selv både fysisk og psykisk.

De øvrige deltagerne er Dennis Siva Lie, Marius Skjelbæk, Espen P.A. Lervaag, Rikke-Mari Isaksen, Lydia Gieselmann, Emilie Mehl, Daniel Kvammen, Emilie Nereng, Mayoo Indiran og Jan Tore Kjær.

Tredje sesong blir å se til våren og for tiden under innspilling, melder TV 2.

Publisert: 27. august 2021, 12:00