Søker komponister under 35 år Inntil sju komponister får en unik mulighet til å skrive for profesjonelle ensembler og bygge internasjonalt nettverk i et talentutviklingsprogram. Publisert: 30. juni 2020, 15:00

Sju unge komponister kan få muligheten til å bli med i talentprogrammet KUPP. FOTO: Scanpix (illustrasjon)

Sju komponister under 35 år, som ønsker å jobbe målrettet med internasjonal profilering i perioden 2020-2021, bør melde seg til dyst.

Talentprogrammet KUPP, et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år, videreføres nemlig med tre år der inntil sju komponister i året får komponere og ha dialog med ensembler – samt bygge nettverk.

Det hele er initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge og Music Norway med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge og Det norske komponistfond.

Seks komponister deltok i første utgave av KUPP 2018–2019 og ambisjonene er som før: Å utdanne og bistå komponistene i deres internasjonale arbeid, med mål om flere samarbeid, fremføringer samt et større kjennskap til internasjonale bransjekontakter, fremgår det av pressemeldingen.

– Deltakerne i KUPP har imponert på begge områder. Nå vil KUPP bygge videre på- og forsterke det vi har sett fungerer. Det er spesielt viktig i usikre tider for kulturbransjen. Vi i Talent Norge er glade for å kunne gi hele 21 komponister nye muligheter som også fører til at norske ensembler blir kjent med ny norsk musikk de kan fremføre her hjemme og utenlands, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Programmet går over ett år og søknadsskjema finner interesserte her.

