Kultur Restaurant Blir ny runde med «Spis for 100» i høst: Dette er nytt Andre omgang med «Spis for 100» i Stavanger blir 7.-13. september. I tillegg kommer det en egen studentversjon av konseptet. Publisert: 20. juli 2020, 19:00 Tone Pedersen

Trine Lise Gjelstad og Andreas P. Berg går for en ny runde med «Spis for 100» i september. FOTO: Stella Marie Brevik (arkiv)

Denne ekstra kulinariske uka i juli - da både Gladmat og Spiselig byfest sparker i gang sine 2020-/korona-versjoner - har også «Spis for 100» gått ut med dato for neste matfest.

– Ja, det ble en ny runde! Vi har ikke helt visst hvordan det skulle bli, men så lenge spisesteder og restauranter er med, så gjør vi det! sier prosjektleder og salgsansvarlig Andreas P. Berg til Byas.

Fra mandag 7. til søndag 13. september skal nemlig flere av byens spisesteder igjen by på et godt måltid for en hundrelapp.

Men lanseringen skjer med et aldri så lite forbehold. Berg understreker at hvis det kommer en bølge med ny smittetopp vil arrangementet bli utsatt.

– Men sånn situasjonen er nå skal de fleste stedene klare å forholde seg til tiltakene og restriksjonene som er blitt satt.

Dette blir nytt

Det er imidlertid ikke bare én meters-regel og Antibac som er nytt.

Blant annet er det flere retter som er vegetar/vegan.

Alle spisesteder som er med kan ha to retter på «Spis for 100»-menyen; én vanlig og én vegetar-/veganrett. Og det er mange av spisestedene har valgt å ha to retter.

– Til nå ser vi at over 50 prosent av menyen er vegetar eller vegansk, forteller Berg.

De 35 spisestedene som deltok på Stavangers første 100-uke, solgte nærmere 55.000 retter til en hundrelapp. Her er det kø hos Deja Vu på Magasin Blaa. FOTO: Pål Christensen (arkivfoto)

Denne gangen er det også to spisesteder som kun tilbyr takeaway:

– Dette er steder som ikke har sitteplasser, men er et godt alternativ for dem som ikke har mulighet til å gå ut og spise.

I utgangspunktet er 100-uka nemlig et «sit and dine»-konsept - altså ikke takeaway. Det er opp til spisestedene selv om de vil tilby 100-retten også på en eventuell ta med-meny.

I tillegg vil festivalen legge til rette for mer involvering på sosiale medier; vurdering av rettene, Snapchat-filter og konkurranser.

Håper på rekord

Til høsten vil det også bli tettere og bedre samarbeid med spisestedene, lover Berg.

– Forrige gang var det veldig mange som kjente på høyt press og dårlig tid, det skal ikke gjenta seg.

Den aller første runden med «Spis for 100» gikk av stabelen i februar i år. Og det var en ganske bratt læringskurve for Berg og partner Trine Lise Gjelstad.

– Noe av de første vi lærte var at vi bør være tidligere ute. Og det har vi derfor vært denne gangen!

Halvannen måned tidligere lansering enn sist, gjør at både festival og spisesteder kan planlegge bedre og kanskje gå inn i 100-uka med litt lavere skuldre.

I februar var 35 steder med. Berg vil ikke røpe hvor mange som til nå er påmeldt, men han håper på flere:

– Kanskje 40–45? Det er en del nye spisesteder som er kommet, og det er jo det festivalen handler om; å få fram de skjulte perlene, samtidig som de store perlene kan vise seg fram på en ny måte.

Oversikt over spisesteder som er på «Spis for 100» kommer 1. august. Meny blir offentliggjort 1. september.

Spis for 100» startet i Kristiansand. Også Sandnes har 100-ugå, og på nyåret kom konseptet - omsider - til Stavanger! I februar var Hekkan og restaurantsjef Razik Eiranji med. FOTO: Tomine Walmsness (arkiv)

Studentversjon

Sist, men ikke minst må vi nevne at det kommer en helt egen studentversjon av festivalen 17. - 23. august: «Student for 100» heter den. Selvfølgelig!

– Her er over 90 prosent av menyen vegansk/vegetar, sier Berg.

Hvilke spisesteder som er med her, er allerede offentliggjort (se faktaboks). Menyen slippes 10. august.

FAKTA: «Student for 100»: Disse er med Akropolis Greek Cuisine

Café Bacchus Stavanger

Desi Deli Restaurant

Finkel

Far East Take Away

Jai Hind Indisk Restaurant

Los Tacos

Lucky Bowl & Lounge

Maggis Munchies

Peppes Pizza

Pollo Loco

Thai Street Food

Yips «Student for 100» arrangeres 17. - 23. august 2020. Menyen offentliggjøres 10. august.

Og tilbudet gjelder kun for dem som kan vise fram gyldig semesterkort.

– De fleste av spisestedene som er med har egne studentrabatter også utenom denne uka. Det husker jeg selv fra da jeg var student i Kristiansand, at det var kjekt å vite hvor man kan gå for et bra studenttilbud - så det er kjekt å være med og hjelpe til der!

Publisert: 20. juli 2020, 19:00