Kultur Kino Ingen julekos Tom Cruise – premieren på nye «Top Gun» utsettes igjen Oppfølgeren til Tom Cruises pilotklassiker «Top Gun» utsettes nok en gang på grunn av koronapandemien. Publisert: 24. juli 2020, 19:00 NTB

Tom Cruise tilbake i rollen som «Maverick». Storfilmen skulle hatt kinopremiere i juni i USA, men er blitt utsatt nå - for andre gang. FOTO: Paramount Pictures

«Top Gun: Maverick» var tenkt å være en av kinoenes store melkekuer i julehelgen, men nå melder filmselskapet Paramount at den ikke kommer til å få premiere før sommeren 2021.

Først skulle premieren stått i juni i år i USA, før koronaen gjorde at den ble flyttet til dagen før julaften – i Norge 1. juledag.

Også «A Quiet Place Part 2», den postapokalyptiske skrekkfilmen med John Krasinski og Emily Blunt i hovedrollene, som får kinopremiere 23. april 2021 i stedet for 6. september. Den skulle opprinnelig vært å se i mars.

– Vi er overbevist om at det ikke finnes maken til opplevelsen med å se film på kino, sier Chris Aronson, Paramounts president for distribusjon i inn- og utland, ifølge Variety.

LES MER:

Netflix snappet opp den korona-utsatte filmen

LES MER:

Strømmesommer: Dette er nyhetene hos Netflix og HBO i juli

Torsdag meldte filmselskapet om nye premieredatoer også for disse filmene: «Sonic the Hedgehog 2» er satt til 8. april 2022, en ny «Jackass»-film er flyttet fra julie 2021 til 3. september 2021, «Under the Boardwalk» får premiere 22. juli 2022 og «The Tiger’s Apprentice» er flyttet fra 11. februar 2022 til 10. februar 2023.

Bare timer før hadde premieredatoer for storfilmer som «Tenet» og «Mulan» blitt trukket tilbake på ubestemt tid, skriver bransjebladet. Den store kinokjeden AMC flyttet også sin planlagte gjenåpning, og håper nå på slutten av august.

Publisert: 24. juli 2020, 19:00