Kultur Påskekrim Påskekrim gjør comeback på melkekartongene - men uten Ulf Ulvheim Det ble reaksjoner da påskekrimmen ikke dukket opp på melkekartongen påsken 2021. Men nå gjør detektiven Ulf Ulvheim comeback - på Møllerens poser med siktet mel. Tine snur - og lager ny krim med påskekylling i hovedrollen. Oppdatert: 22. februar 2022, 12:08 NTB

Tone Pedersen

Gøy med siktet hvetemel: I år kan vi lese påskekrim på pakkene til Møllerens pakker med siktet hvetemel.

Denne påsken kan vi ta oss inn i et bergensk mysterium via Møllerens poser med siktet hvetemel. Mysteriet heter «Gullskillingsbollen» og er skrevet av Gunnar Staalesen og tegnet av Arild Midthun.

Tine på sin side sier de har hørt på folket. I år trykker de derfor igjen påskekrim på melkekartongene. Med en ny karaktert i hoedrollen.

Møllerens: – Hører åpenbart sammen

– Det at produktene heter siktet hvetemel, siktet rugmel og så videre har vi hatt mye gøy med opp gjennom årene. Det har faktisk vært flere forbrukere som har påpekt at vi har «siktet» melet, og det samme med «rent mel i posen». Påskekrim og Møllerens hører åpenbart sammen, sier kommunikasjons- og digitaliseringssjef Vidar Haugsdal i Møllerens.

Påskekrim på melkekartonger har vært en tradisjon siden 1997. Denne varianten er fra 2001.

Krimforfatteren Gunnar Staalesen og tegneserietegneren Arild Midthun har siden 2011 laget historier om privatdetektiven Ulf Ulvheim.

– I de fleste butikkene er det ikke lange stykket fra melk til bakervarer. Derfor var vi glade for invitasjonen vi fikk fra Møllerens. Siden Møllerens selv besluttet å legge mysteriene til pakkene for siktet mel, var det lett å leke seg videre med både ordspill og et mysterium som har en naturlig tilknytning til bakermiljøet, som vi dessuten har meget lange tradisjoner for i vår felles barndomsby, Bergen, sier Staalesen.

Tine: – Norge vi hørte dere

Tirsdag formiddag sendte også Tine ut en pressemelding om at de henter tilbake påskekrimmen på melkekartongene sine. Men det blir da altså uten detektiv Ulf Ulvheim.

– Fjorårets folkeopprør er et tydelig bevis på at Tine og produktene våre betyr noe ekstra for folk. Så i år er vi tro mot fjellvettreglene og erkjenner at det faktisk ikke er en skam å snu, sier kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene i Tine i pressemeldingen.

Denne påsken kan du løse mysteriet om Ekorn-Larrys påskenøtter som forsvant på dramatisk vis på Tines melkekartonger.

I årets krim er det Tine’s påskekylling, som ble introdusert for forbrukerne i fjor, som skal spille hovedrollen.

Forfatter Bobbie Peers og illustratør Sandra Steffensen, overtar stafettpinnen - og gir deg mysteriet om «Påskenøttene som forsvant».

I år vil dessuten påskekrimmen på melkekartongen for første gang komme ut på nynorsk.

Publisert: 22. februar 2022, 10:46 Oppdatert: 22. februar 2022, 12:08