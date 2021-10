Kultur TV 200 eksperter har talt: Dette er århundrets beste TV-serier «The Wire» gikk til topps på listen da BBC spurte 206 TV-eksperter i 43 land hva som var de 100 beste fjernsynsseriene i det 21. århundre. Publisert: 21. oktober 2021, 11:52 NTB

"The Wire" ble stemt frem av 206 TV-bransjeeksperter i 43 land som det 21. århundres beste serie.

Og Idris Elba, som spilte en sentral rolle i «The Wire», kan også notere seg at hans neste serien, «Luther», kom seg med på topp-100-listen – med et skrik: Den inntar plass nummer 95.

På andreplass på topplisten følger «Mad Men», fulgt av «Breaking Bad» på tredje, Bond-aktuelle Phoebe Waller-Bridges «Fleabag» på fjerde og med «Game of Thrones» på femteplass.

To ferske serier har også kommet seg med: Fjorårets «I May Destroy You» og «Succession», som fortsatt sendes. Verdt å merke seg er at en rekke av de høyt plasserte seriene er laget for strømmetjenestene, ifølge BBCs liste.

«Broen», den dansk-svenske samproduksjonen som gikk fra 2011 til 2018, er kommet med på en 34. plass. Danske «Borgen», som startet i 2010, er å finne på 40. plass og danske «Forbrytelsen» (2007–2012) ble stemt til en 78. plass av de 206 TV-bransjefolkene.

Dette er Ti-på-topp-listen over TV-seriene

1. «The Wire» (2002–2008)

2. «Mad Men» (2007–2015)

3. «Breaking Bad» (2008–2013)

4. «Fleabag» (2016–2019)

5. «Game of Thrones» (2011–2019)

6. «I May Destroy You» (2020)

7. «The Leftovers» (2014–2017)

8. «The Americans» (2013–2018)

9. «The Office» (Storbritannia) (2001–2003)

10. «Succession» (2018-)

