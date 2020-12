Kultur Game of Thrones Peter Dinklage inntar superheltrolle Superhelten Toxie er neste rolle ut for «Game of Thrones»-stjernen Peter Dinklage. Publisert: 01. desember 2020, 15:18 NTB

Peter Dinklage i rollen som Tyrion Lannister i «Game of Thrones». Snart blir han å se som superhelten Toxic! FOTO: HBO Nordic

I en nyinnspilling av Troma Entertainments kultfilmklassiker «The Toxic Avenger» skal han inn i hovedrollen – som Melvin.

Originalfilmen fra 1984 følger Melvin, et plaget mobbeoffer som jobber som vaktmester. En kveld forsøker han å rømme fra sine mobbere, hopper fra et åpent vindu – og lander i en beholder med giftig avfall. Det positive er at Melvin som en følge av dette får superkrefter, men ulempene er at han blir svært forbrent og vansiret.

Filmen, som best kan beskrives som en svart komedie, har også inspirert til en musikal. En tegneserie for barn, samt en tegnet Marvel-versjon, har også sett dagens lys.

Den nye filmen skal regisseres av Macon Blair, som regidebuterte med Netflix-produksjonen «I Don't Feel At Home In This World Anymore».

