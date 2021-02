Kultur Musikk Sturle Dagsland er klar med debutplate: Blir inspirert av alt fra norrøne tradisjoner til katter I flere år har han turnert på festivaler over hele verden sammen med sin bror Sjur. Fredag slipper 29-åringen fra Stavanger det selvtitulerte debutalbumet «Sturle Dagsland». Oppdatert: 05. februar 2021, 11:35 Eli Cleve

Sturle Dagsland slipper sitt selvtitulerte album på fredag. Han er kjent for å ta opp lyder fra de sprøeste steder. I dette albumet er det blant annet klang, fra det eldste vanntårnet i Berlin. FOTO: Sturle Dagsland

– Sjur og jeg spiller alle instrumentene, og har gjort all produksjon og innspilling. En del av komponeringen er gjort i Japan og Kina i 2019, der vi tilbrakte litt tid etter noen turneer, forteller Sturle.

Lydbildet er veldig variert, og brødrene blander elementer fra mange forskjellige sjangre. Tidligere har de brukt lyder fra blant annet en konsentrasjonsleir i Tyskland, sledetur med ulvehunder nord for Polarsirkelen, marineskip i Øst-Europa og fyrtårn i Nordsjøen.

– I denne produksjonen har vi brukt klang fra det eldste vanntårnet i Berlin. Vi har også brukt et stort utvalg av forskjellige instrumenter. Alt fra kinesiske og afrikanske harper, til nøkkelharpe, geitehorn og elektroniske lydlandskap. Likevel er en ekspressiv stemmebruk noe av det viktigste i musikken min, sier Dagsland.

Håper på å turnere verden til høsten

Brødrene hadde egentlig planer om en verdensturné etter albumslippet.

– Men det ser temmelig mørkt ut. Jeg håper det blir utenlandskonserter til høsten. Ellers har vi noen konserter i Norge fremover, blant annet 15. mai på Tou (tidligere Tou Scene, journ.anm).

Vanligvis spiller de konserter hele året. I fjor ble det 70 avlyste konserter, og de regner med at tallet er steget til 120 til sommeren.

– Det har vært et ganske kjipt år. Men da naboen til Sjur begynte å vekke ham hver morgen med en to timers lang bassgitarøving av Seinfeld-sangen, skjønte jeg at det kunne bli mye, mye verre, forteller musikeren.

Brødrene Sturle (til venstre), og Sjur Dagsland i skogen. De har sammen turnert verden rundt, på mange store festivaler, i flere år. FOTO: Eirik Heggen

Inspirasjon fra underbevisstheten

En av sangene på skiva, «Blot», er oppkalt etter den norrøne offerfesten. En annen «Noaidi» er oppkalt etter en samisk sjaman.

– Noen av sangene er hentet fra nordiske tradisjoner, mens andre sanger, som «Hulter Smulter» oppsto etter et møte med en kul katt, sier Sturle.

Det er ikke satt i stein hvor og hvordan en sang kan oppstå, eller hvor inspirasjonen kan komme fra, forteller han.

– Noen sanger kan komme fra drømmer, mens andre kan oppstå gjennom eksperimentering og jamming. Jeg kan også bli inspirert av musikk, natur, kunst, forskjellige kulturer, dyr og underbevisstheten.

Det er en aura av mystikk og eksperimentering i denne utgivelsen. Dagslands musikk er dynamisk og uforutsigbar. Han varierer mellom moderne og urgamle vokaluttrykk. Særpreget i stemmen hans kan lett dra deg inn i en annen verden.

– På en av de siste konsertene vi gjorde i Finland før «lockdown», tok en fan med seg sin 85 år gamle mor. Hun hadde ikke vært seg selv på ti år. Etter konserten klarte hun endelig å tenke klart igjen. Det var et veldig sterkt øyeblikk. Senere på kvelden prøvde hun å gifte bort datteren sin til meg. Jeg takket høflig nei.

Sturle Dagsland er kjent for sitt særpreg på vokalen. Musikken hans er såpass annerledes og spesiell, at det er vanskelig å beskrive den. FOTO: Eirik Heggen

Internasjonal artist

Sammen med sin bror Sjur har han i årevis spilt på alt fra store popfestivaler i Kina, Brasil og Barcelona, til filharmoniske haller i Russland og support for Grammy-nominerte Big Thief i New York.

Og det unike lydbildet er blitt lagt merke til av internasjonal musikkpresse. Selv om det er vanskelig å beskrive musikken, er det flere som har prøvd:

«Simultaneously beautiful, terrifying and exhilarating, which goes for this astonishing record as a whole. It feels closer to sorcery than songwriting,»

melder Martin Aston i MOJO Magazine – mens Brooklyn Vegan skriver:

«...glistening and ambient at times, and loud and abrasive at others, and it's all fueled by his jagged, soaring vocals that bring to mind powerhouses like Jonsi and Bjork».

Fredag kommer debutalbumet «Sturle Dagsland». Brødrene spiller alle instrumenter og har stått for all produksjon og innspilling. FOTO: Sturle Dagsland

Unikheten og det at det er vanskelig å sette musikken i bås, har trolig også gitt brødrene en svært variert fanskare; fra russiske jenter på 14 år til amerikanske halvgamle, «shady» menn.

– Etter en konsert i USA fikk jeg tilbud om 1000 dollar for å bli med i en pornofilm. Det var en middelaldrende mann iført en hawaiiskjorte, og motspilleren skulle være hans kone! Jeg takket høflig nei, men sa han kunne bruke musikken min i hans neste film.

Publisert: 05. februar 2021, 11:00 Oppdatert: 05. februar 2021, 11:35