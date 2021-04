Kultur Musikk Sløtface-Lasse har laget «ekstrem merch»: – Jeg ville gjøre noe annet Artisten Lokoy tenkte i nye baner da han skulle slippe merch for å promotere sin nye plate. Håndblåste glass og keramikkvaser er noe av det han selger i kolleksjonen Koylo One. Publisert: 13. april 2021, 12:00 Oda Bjønnes Hanslien

Det tverrfaglige samarbeidet mellom fire kunstnere og artisten Lasse Lokøy - aka Lokoy - har blitt til kolleksjonen Koylo One. FOTO: Mohamud Abdirashid/Erik Fitzinger

– Det som er greia er at jeg synes det å skulle lage merch virket litt skummelt, forteller Lasse Lokøy.

– Så jeg prokrastinerte det, men så startet jeg å prate med folk om hvor ekstrem merch man kunne lage. Kan man lage tepper, stoler, bord?

Mot masseproduksjon

«Koylo by Lokoy er et kreativt tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere med bakgrunn i billedkunst, musikk, klesdesign, keramikk og glassblåsing», står det på nettsidene til prosjektet.

Selve navnet Koylo er en omstokking av etternavnet og artistnavnet til Lasse Lokøy, som også spiller bass i bandet Sløtface. Denne kolleksjonen av merch er for å promotere hans nye soloalbum, Badminton.

Albumet til Lokoy heter Badminton og kom ut tidligere i år. FOTO: Mohamud Abdirashid/Erik Fitzinger

– Konseptet Koylo er ganske enkelt, sier Lokøy, og forklarer:

– Jeg ønsker å være kreativ utenfor mitt felt, og for å gjøre det så måtte jeg samarbeide med noen.

Målet med prosjektet er å redefinere hva merch kan være - i tillegg til et slags motsvar til overkonsum og masseproduksjon:

– Jeg føler at vi lever i en tid der ting er såpass masseprodusert og alt skal generere penger, vokse og bli stort. Så jeg vil gjøre noe annet, som i stor grad handler om å samarbeide med unge kunstnere om å lage eksklusive og unike ting.

I kolleksjonen som ble sluppet for to uker siden, er det håndblåste drikkeglass, vaser av keramikk og stål, bukser og skjorter.

LES MER: Helsedirektoratet ville ha korona-låt: Sang den inn på gutterommet på Våland

Det er Åse Wigum som har blåst glassene i kolleksjonen. FOTO: Mohamud Abdirashid/Erik Fitzinger

Kunstnerisk samarbeid

De fire kunstnerne som Lokøy har fått med er skulptør Ali Gallefoss, glassblåser Åse Wigum, billedkunstner Søren Krag og klesdesigner Albin Gras.

Lokøy kom i kontakt med dem gjennom Instagram.

– Jeg har sett gjennom tingene de har gjort og likte det veldig godt. Så jeg kontaktet dem og de var alle åpne for et samarbeid. Det har vært en veldig gøy prosess der jeg har blitt kjent med disse folkene utelukkende for at jeg har hatt et ønske om å gjøre dette her.

LES MER: Unge musikere dropper Oslo: «Matchmaker» får skylden

De fire kunstnerne har alle satt sitt preg på kolleksjonen, men Lokoy føler likevel at Koylo gjenspeiler ham som artist.

– Selv om det har vært mange involverte, så har jeg vært med på å bestemme for eksempel fargene på glassene og hvor det skal være logo. Jeg har veldig eierskap til det og ser min egen personlighet i kolleksjonen. Så jeg tenker absolutt at det er en kobling der.

I kolleksjonen er det åtte vaser av keramikk og to av stål. På bildet er en av keramikkvasene. FOTO: Mohamud Abdirashid/Erik Fitzinger Kan man promotere musikk gjennom håndblåste glass? Jeg vet ikke, men kanskje kan man det.

Drømmer om å lage stol

Da Lokøy tok kontakt med skulptøren Ali Gallefoss, så var det ikke vaser han først hadde i tankene.

– Jeg har egentlig hatt sykt lyst til å lage en stol veldig lenge, det har vært en slags drøm.

Lokøy fikk opp øynene for Gallefoss gjennom stolene han la ut på Instagram. Sammen hadde de faktisk en stol på tegneblokken. Men stoler tar lang tid å lage - i tillegg var Gallefoss opptatt med å åpne butikk i Bergen.

– Da hadde det bare blitt én stol - og den hadde blitt veldig dyr, sier Lokøy.

De bestemte seg derfor for heller å lage vaser i keramikk og stål, men drømmen om stoler har Lokøy ikke lagt fra seg helt enda.

– Jeg tror med en gang man begynner å skulle lage stol-merch, så begynner man å få en ganske smal målgruppe. Men jeg har fremdeles veldig lyst, det er drømmen liksom. Så neste kolleksjon, da skal det være stoler med!

LES MER: Sigrid fra Kvernaland vant pris for sine kombinerte sykkel- og skiklær

– Helt ok salg

Kolleksjonen Koylo One ble sluppet for et par uker siden. Lokøy fikk god respons da han annonserte kolleksjonen på sin Instagram-profil, men salget har ikke vært like godt som responsen.

– Salget har gått helt ok kan man vel si, sier Lokøy.

Koylo by Lokoy er en kolleksjon som skal promotere artisten Lokoy sitt nye album, Badminton. FOTO: Mohamud Abdirashid/Erik Fitzinger Jeg føler at vi lever i en tid der ting er såpass masseprodusert og alt skal generere penger, vokse og bli stort. Så jeg vil gjøre noe annet.

– Jeg tror kanskje at følgerne mine ikke har råd. Det er jo det som er problemet når ting blir håndlaget i Norge.

Prisene ligger på mellom 400 og 2.500 kroner.

LES MER: Nytt lokalt klesmerke: – Vi vil bli et spesialistmerke

Lokøy forteller at det kan være det kommer mer «normal» merch i fremtiden. Akkurat nå er det derimot mye morsommere å eksperimentere med hva merch kan være.

– Kan man promotere musikk gjennom håndblåste glass? Jeg vet ikke, men kanskje kan man det.

Publisert: 13. april 2021, 12:00