Kultur smellen Ny episode av «Smellen» er ute! Hva er dresscode i Stavanger og Sandnes? Kan du huske sist du tok på deg noe og angret idet du gikk ut døra? Richard angret som f*** da han oppdaget at han skulle ut og feste med idolene sine. Publisert: 08. november 2020, 14:00 Sindre Reinholt

«Smellen» er ute med ny podkastepisode om mote og dresscode på utestedene. FOTO: Kristine Lie Øverland

Denne uka møter vi til Richard, som plutselig befant seg på vorspiel med fotballegender som Mauro Zarate, Enner Valencia og Adrian San Miguel.

Om disse navnene ikke sier deg noe, går det helt fint. Men for Richard er disse store idoler, og han innser brått at han ikke er kledd for anledningen.

– Det utestedet var helt sinnsykt, jeg følte jeg så Kylie Jenner i køen, forteller Richard som serverer denne episodens «smell». FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Dørvakt-boss og avdelingsleder for PSS Securitas i Rogaland Kristoffer Daldorff er med i studio, og forteller at argumentet «jeg har bare drukket tre øl» er syltynt for å komme inn på på et utested.

Daglig leder for klesbutikken Rolfsen, Lise Bjørnsen, er også der for å gi oss en pekepinn på hva som er trygge «go to»-klesplagg.

Hun røper dessuten hva hun ville satt en stopper for i døra om hun kunne bestemme. (Hint: To ting som var skikkelig trendy på 90-tallet!)

Panelet gir tommel ned til lillarosa Ralph Lauren t-skjorter. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hør episoden her

Len deg tilbake og hør 19 min og 55 sekunder med denne tredje episoden av «Smellen». Du finner den både på Spotify og Itunes.

Du kan også høre episoden ved å klikke på spilleren under:

