Kultur Stavanger 10 tegn på at du er fra «Vigå» Publisert: 26. oktober 2020, 19:00 Ulrikke Valvik Mitchell

E du fra Vigå? FOTO: Egil Eriksson (arkiv)

Kvernevik - enormt mye bedre kjent som «Vigå» - er en bydel som ligger mellom Madla og Tananger. Går også under navnet «Fantavigå», men egentlig er det en veldig fin plass.

Ja, jeg er derfra - hvis du lurte. Uansett!

Du vet du er fra «Vigå», når:

1. Torsdag var ukens høydepunkt, for da gikk du på «Klubben»

De fleste som har levd ut ungdomstiden sin i Kvernevik, har vært mer enn et par turer innom «Klubben». Under der med Rema 1000, vet du.

Og ofte gikk du nok innom butikken først, for å kjøpe Battery - selv om du ikke var gammel nok! Da ble det god gang på det lille dansegulvet.

2. Ditt første møte med Kvadrat var i slutten av 2004, for frem til da hadde du bare handlet på Kverntorget

Ah, minnene strømmer på. Alle som er fra Kvernevik, har et eller annet forhold til Kverntorget. Åpnet i 1986, lagt ned i 2004, kåret til Norges tredje styggeste bygg i 2010, og (omsider) revet i 2013.

Hadde alt fra Mix-butikk til kinarestaurant og solstudio.

PRAKTBYGG: Det er ikke mange bygg som kan måle seg med Kverntorget. FOTO: Jon Ingemundsen (arkiv)

3. Du er mistenksom til alle som kommer fra Sunde (og Tananger)

Selv om fotballaget til Vigå-kidsa heter Sunde IL, betyr det ikke at vi identifiserer oss med Sunde-folk. Vi har alltid vært heller skeptiske til dem, av ukjente grunner. Det samme gjelder egentlig for de som befinner seg på andre siden av brua - i Tananger.

Det har vel vært et par uskyldige slåsskamper mellom disse svært ulike folkeslagene på «Klubben» innimellom.

4. Det å gå en tur alltid betyr å gå rundt «Monumentet»

Skal du ut og gå deg en tur i Kvernevik, ender du som som regel alltid opp på turstien som sirkler rundt Kielland-monumentet. Sånn er det bare.

Fin tur, da!

MØTEPLASSEN: I tillegg til å være fast tur, er ikke monumentet fremmed for en fest og to. FOTO: Fredrik Refvem (arkiv)

5. Du savner den tiden da «Snoopy»-buå var der med Coop

Snoopy! En liten bu som lå ved siden av Coop Prix (den gang Madla Handelslag), men som dessverre brant ned for mange år siden. De hadde byens beste kinamat, og det var omtrent den eneste takeawayen du benyttet deg av.

Snoopy gjenoppstod senere som Snoopy Fast Food, i samme bygg som Kiwi ligger. Du drar fortsatt dit i ny og ne, men du syns aldri maten ble like god som den var før - som da den kom fra buå <3

6. Du ikke trengte å dra til byen, for du hadde jo «Banken»

Det er ikke sikkert alle under 30 husker «Banken», men det var altså den lokale puben i Vigå for mange år siden. Kjent for rølp. Artister som Rune Rudberg tok av og til turen innom.

Lå rett ved siden av Kverntorget, og i umiddelbar nærhet til «Klubben».

7. Du (litt for) mange ganger har blitt vekket av bussjåføren en sen lørdagskveld - på Randaberg

3-bussen (som tidligere het 50) frakter de som bor i Kvernevik trygt hjem fra byen hver helg. Det eneste problemet er at den ikke stopper i Kvernevik, med mindre du faktisk trykker på den røde stopp-knappen.

Mange har derfor erfart å våkne opp på endestoppet - i Viste Hageby.

50-BUSSEN: Et flott bilde fra 1987, da 3-bussen var buss nummer 50. FOTO: Knut S. Vindfallet (arkiv)

8. Alle ser skeptisk på deg når du sier hvor du har vokst opp

Alle fra Kvernevik kjenner vel igjen blikket du får, når du forteller noen at du er fra nettopp Kvernevik. Av og til virker folk overrasket over at du har klart å runde 25 år.

9. Du har ventet og ventet på svømmehallen

Det har altså vært snakk om svømmehall i Kvernevik i nærmere 20 år, til alles store glede, men første spadestikk kom ikke før i 2013 (etter at Kverntorget var ryddet av banen).

Alle fra Kvernevik som gledet seg til svømmehall da de var små, kan altså ta med barna sine på svømming...

10. Du syns «Vigå» høres sykt teit ut, men vet at du aldri kommer unna med å si Kvernevik

Evig dilemma. Du føler deg teit når du sier «Vigå», men kanskje enda teitere når du sier Kvernevik. For la oss være ærlige med oss selv - vi lurer ingen.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.

