Kultur smellen De har delt sine verste smeller, slik at du slipper å gjøre den samme tabben Noen har tapt mye penger. Andre har gjort et kjempedårlig førsteinntrykk, tabbet seg ut i senga eller drukket litt for mye. Publisert: 03. januar 2021, 12:00

Richard Osei, Jan Rune Holdhus, Mohammed Basefer og Marthe Kindervaag er blant personene som har delt sine tabber med oss. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Dette er ikke en gang halvparten av historiene vi har presentert gjennom høsten i Byas-podkasten «Smellen».

Målet var å le og lære av andre sine feil, slik at du slipper å gjøre den samme tabben.

1. Jobb: Spiste fem panna cotta i frykt for å få sparken

I første episode møtte vi noen som hadde en ganske dårlig opplevelse på jobben. En feilbestilling førte til heftig mageknip og et ublidt toalettbesøk.

I etterkant var advokat Niels-Christian Schelver Petersen tydelig på at det må mye mer til enn noen feilslåtte dessertbestillinger, for å få sparken fra deltidsjobben.

2. Førsteinntrykk: Tisset på seg under fadderuka

Mange kjenner at det kiler litt ekstra i magen når man skal møte en gruppe nye mennesker for første gang.

Enten det er på den nye jobben, det nye fotballaget, eller - som i dette tilfellet - de nye studievennene på universitetet.

I studio ga psykolog Egon Hagen flere gode råd for å gjøre et godt førsteinntrykk.

3. Mote: Favorittskoene som dørvakten hatet

Vi har vel alle et ønske om å framstå bra, se litt ekstra freshe ut og være likandes.

Richard hadde nettopp kjøpt seg noen sko som han syntes var megakule, men da han og resten av Premier League-stjernene skulle ut på byen, var ikke alle enige i det.

Derfor spurte vi ekspertene i studio: Kan dørvakten egentlig nekte deg inngang for noe du har på deg?

4. Dibsing: Drømmeprinsen søsteren stjal

Er det innafor å nærmest legge beslag på en person som du liker ganske godt? At du har førsteretten og at alle andre må holde seg unna?

SiS-rådgiver Kjersti Holter var tydelig på at én ting var ekstra viktig, og at dibsing derfor kunne fungere ganske bra.

Likevel gikk det ikke helt som planlagt for UiS-studenten «Marthe», som fortalte om da hun gikk på smellen i Drammen.

5. Alkohol: Gutten som strippa i protest

Intensjonen var god, men resultatet noe helt annet. Slik blir det ofte dersom vi har hatt litt for mye innabords.

I himlingen på utestedet viftet «Tom» med - yes, you got it - til de rasende dørvaktene nede på gulvet.

I studio kom Torgeir Gilje Lid som har doktorgrad i alkoholrelaterte helseproblemer. Han forklarte hvorfor vi gjør så mange dumme ting i fylla og ga oss noen gode tips til hvordan vi kan unngå bakrus.

6. Sex og prestasjonsangst: Én penisring var ikke nok

Den reiser seg raskt, men kan falle sammen like fort når det virkelig gjelder.

Dette fikk både Pernille og sexpartneren hennes erfare. Daten mente på sin side at han hadde noen triks i ermet, nærmere bestemt i hylla, og fant fram noen penisringer.

Sexologen vi snakket med i studio var tydelig på at det holder med én penisring, og det beste er å få bukt med prestasjonsangsten i hodet enn å ty til hjelpemidler.

7. Økonomi: Planen var lettjente penger, endte opp med å skylde 130.000 kroner

Vi blir stadig gjort oppmerksomme på hvor viktig det er å sette av penger til uforutsette utgifter.

Kanskje en slant inn på aksjesparekontoen, BSU-en og ikke minst må vi allerede nå begynne å tenke på pensjon.

Hvorfor gjøre alt dette når du kan tjene fett med en gang? Det var i alle fall tanken til Mohammed, men det gikk mildt sagt ikke helt etter planen.

Rådet fra økonomieksperten var ikke til å ta feil av: Bil er som regel et dårlig investeringsobjekt.

8. Politisk korrekt: Marthe var så drøy at hun havnet i retten

Hva er greit og ikke greit å si?

I dag er det mange som blir støtt av ting som blir sagt eller skrevet. Noen ganger med rette, men andre ganger kan det virke helt uforståelig.

Marthe skulle holde stand up i Arendal. Arrangøren mente imidlertid at vitsene hennes var så drøye at hun og resten av stand up-teamet ikke skulle få betalt.

I studio fortalte frittalende politikere om sine smeller og hvordan du skal takle reaksjonene når du først har tabbet deg ut.

9. Narkotika: Jan Rune putta hasj i vaffelrøra

Plutselig sto Jan Rune med fem gram hasj i hånda. Han var usikker på hva han skulle gjøre med den lille klumpen, men fikk et råd av Ronny på Ruten i Sandnes: «Du må laga mad av an».

Som sagt så gjort. Jan Rune fant fram vaffeljernet, men han fikk aldri spist vaflene selv...

I studio kom Kathrine Sæland Rotseth, leder ved forebyggende avsnitt i stavangerpolitiet. Hun snakket om konsekvensene for både kroppen og rullebladet ved bruk av narkotika.

10. Sporet opp daten da hun ikke kom til avtalt tid

Handlingen er som tatt ut av en amerikansk spionfilm.

Eller, her overdriver vi nok litt, men denne Smellen-historien er noe for seg selv. For da tinderdaten ikke møtte opp til avtalt tid, hadde Tormod noen svært spesielle - og effektive - triks for å spore henne opp.

Hvordan konfrontasjonen gikk, kan du høre i episoden. Der får vi også råd fra Torkel Guttormsen i Genuine Connections, som har holdt datingkurs for folk over hele verden.

