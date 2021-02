Kultur Britney Spears Netflix planlegger egen Britney Spears-dokumentar Ikke før har New York Times sluppet sin dokumentar om Britney Spears før Netflix melder om lignende planer. Publisert: 16. februar 2021, 09:53 NTB

Britney Spears' liv og karriere skal under lupen i enda en dokumentar. FOTO: AP

Ifølge Bloomberg planlegger selskapet en egen dokumentarfilm om popstjernen. Bak prosjektet står filmskaperen Erin Lee Carr, som spesialiserer seg på true crime-dokumentarer. Hun har blant annet stått bak «Mommy Dead and Dearest» og «I Love You, Now Die: The Commonwealth vs. Michelle Carter».

Den første filmen, «Framing Britney Spears», er blitt en stor snakkis der den skildrer en verdensstjerne som har havnet under farens formynderskap etter å ha slitt psykisk.

Britney Spears havnet under farens formynderskap etter å ha slitt psykisk. FOTO: AP

Erin Lee Carrs film er ikke helt ferdig, men innspillingen skal ha startet allerede før planene om «Framing Britney» ble offentliggjort.

Det er ikke første gang Netflix konkurrerer med andre produksjonsselskap om samme tematikk, både Netflix og Hulu gjorde eksempelvis hver sin film om festivalfiaskoen Fyre Festival.

