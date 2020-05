Kultur Spiderman Viaplay med stor «Spider-Man»-mønstring Fredag 15. mai er alle sju Spider-Man-filmene tilgjengelige hos Viaplay, melder strømmetjenesten. Publisert: 15. mai 2020, 12:29 NTB

Alle sju «Spider-Man»-filmer, inkludert den siste i rekken: «Spider-Man: Far From Home», er nå på strømmetjenesten Viaplay. FOTO: Viaplay

Som eneste strømmetjeneste i Norden kan Viaplay også by på den nye filmen i rekken: «Spider-Man: Far From Home».

«Et Spider-Man-maraton med alle filmene sørger for 15 timer og 27 minutter med actionfylt underholdning», heter det i pressemeldingen.

Superhelten Spider-Man, som i sivilt heter Peter Benjamin Parker, hører til i Marvels stall og er skapt av Stan Lee og Steve Ditko. Den spenstige og høytflygende helten dukket første gang opp i den amerikanske tegneserien Amazing Fantasy #15 i august 1962.

Tobey Maguire hadde hovedrollen i de tre første filmene (2002-2007), mens Andrew Garfield overtok i «The Amazing Spider-Man» (2012) og «The Amazing Spider-Man 2» (2014).

I de nyeste to filmene «Spider-Man: Homecoming» (2017) og «Spider-Man: Far From Home» (2019) ser vi Tom Holland svinge seg.

Viaplay ser ut til å slå et slag for maratonstrømming. Av andre filmsamlinger på strømmetjenesten er nemlig The James Bond Collection (24 filmer), Men in Black (fire filmer), Hobbiten (tre filmer), Bridget Jones' Diary (tre filmer) og Jurassic Park (tre filmer).

Publisert: 15. mai 2020, 12:29