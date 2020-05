Kultur Elena Ferrante Fersk Elena Ferrante-bok blir Netflix-serie Netflix og det italienske produksjonsselskapet Fandango utvikler en TV-serie som skal bygge på Elena Ferrantes roman som på norsk får tittelen «Dei vaksnes løgnaktige liv». Publisert: 13. mai 2020, 13:00 NTB

HBO-serien «My Brilliant Friend» fikk premiere i 2018. Nå kommer det flere Ferrante-serier, også hos konkurrenten Netflix. Skuespiller Margherita Mazzucco i rollen som Elena. FOTO: HBO Nordic

I denne historien gir Elena Ferrante oss en ny heltinne, Giovanna, som vokser opp i Napolis finere strøk. En dag får hun tilfeldigvis vite at faren hennes kommer fra fattigkvarteret, skriver TT.

Boken ble utgitt i Italia i november 2019 og den får global lansering i september i år.

Mange fans av Ferrantes Napolikvartett venter nok spent på dette nye Italia-eposet. Så langt er det ikke kommet noen dato for når den nye Ferrante-serien kan ventes til skjermene.

«Napolikvartett»-forfatter Elena Ferrantes bøker i norsk oversettelse. Snart kommer det en ny bok - med en ny heltinnene. FOTO: Scanpix

Også Napolikvartetten har beveget seg over til TV-mediet. «My Brilliant Friend» fikk premiere på HBO i 2018, mens fortsettelsen, «The Story of a New Name», kom i år.

