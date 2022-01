Kultur Anna Nicole Smith Dokumentar om 90-tallsfenomenet Anna Nicole Smith på gang for Netflix Etter dokumentarer viet kjente 90-tallskvinner som Spice Girls, Janet Jackson, Britney Spears og Paris Hilton følger nå en film om Anna Nicole Smiths liv, som blir å se på Netflix. Publisert: 07. januar 2022, 16:13 NTB

Anna Nicole Smith skapte opphetet debatt i Norge som fotomodell for H&M i 1993.

Og Anna Nicole Smith er altså sexsymbolet og Playboy-modellen som skapte stor debatt i Norge i 1993 da hun figurerte lettkledd på H&M-plakater.

Datidens forbrukerombud mente reklamen var kjønnsdiskriminerende, likestillingsombudet at bildene av Smith fremstilte kvinner på «en krenkende og nedsettende måte» – mens atter andre mente plakatene var trafikkfarlige.

Hun skapte ifølge Variety flere overskrifter da hun giftet seg med en 89 år gammel oljemillionær, og fant veien til å bli realitystjerne på kanalen E! i «The Anna Nicole Show» – samtidig som tabloidavisene skrev endeløst om rettssaken for å få arve mannen, rusavhengighet, farskapssaker om datteren og sønnens brå død.

Anna Nicole Smith poserer for fotografene i 2005. «En av vår tids mest misforståtte kvinner», sier regissøren av en kommende Netflix-dokumentar viet Playboy-modellen og realitystjernen. ...«en av de mest misforståtte kvinnene i vår tid» Ursula Macfarlane Regissør

Nå lover Netflix en rørende, følsom, men urokkelig dokumentar som vil vise nye sider av livet til Anna Nicole Smith. Hun døde brått i 2007 av en utilsiktet overdose, bare 39 år gammel. Den foreløpig navnløse dokumentaren vil ha fokus på hennes innflytelse på popkulturen.

– Jeg nærmet meg Anna Nicoles historie som en episk mysteriefortelling. Hvordan kunne noen med så mye karisma og iøynefallende skjønnhet, med verden for sine føtter, falle så dypt – så raskt? Dette føles som tidspunktet for å se på nytt på livet til enda en vakker, ung kvinne som fikk livet sitt plukket i filler og ødelagt av vår kultur, sier regissør Ursula Macfarlane, som kaller Anne Nicole Smith for «en av de mest misforståtte kvinnene i vår tid».

Anna Nicole Smith fant tonen med Ozzy Osbourne på pressekonferanse for Australia MTV-prisutdeling i 2005.

Anna Nicoles datter Dannielynn, da 14 år, stilte i 2020 opp i en spesialutgave av TV-programmet «20/20» med tittelen «Tragic Beauty». Der fulgte hun i den avdøde morens fotspor rundt i USA sammen med faren Larry Birkenhead. Sammen var de også å se i 2013-filmen «Life After Anna Nicole: The Larry & Dannielynn Story».

