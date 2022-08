Kultur Calista Flockhart Ally McBeal gjør comeback Den var svært populær på 90-tallet, og nå skal den amerikanske TV-serien «Ally McBeal» få en fortsettelse. Publisert: 22. august 2022, 11:57 NTB

Husker dere advokatfirmaet Cage & Fish i Boston, som vi ble kjent med i TV-serien Ally McBeal? Nå skal kontoret åpne dørene igjen.

Det er Deadline som melder at det nå blåses liv i serien, som ble sendt fra 1997–2002. Her ble vi kjent med den unge juristen Ally McBeal, spilt av Calista Flockhart, og hennes kolleger ved et prestisjefylt advokatkontor i Boston.

Fortsettelsen skal følge en ung kvinne som begynne rå jobbe i samme firma som i originalserien. Hvorvidt Calista Flockhart, som spilte Ally i original-tappingen, dukker opp igjen, er så langt ikke kjent. Men hun er knyttet til prosjektet som produsent.

Originalserien ble skapt av David E. Kelley, den gikk i fem sesonger og det ble laget 112 episoder.

