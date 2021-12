Kultur Musikkfestivaler 170 millioner kroner til musikkfestivaler Kulturrådet gir 170 millioner kroner til 165 musikkfestivaler over hele landet. I Rogaland får 14 festivaler støtte. Publisert: 15. desember 2021, 12:23 NTB

Mablis er blant 14 festivaler i Rogaland som får støtte av Kulturrådet.

Kulturrådet opplyser at fordelingen ble gjort på sist rådsmøte.

– At vi opprettholder tilskuddene fra ordningen, uavhengig av hva arrangørene har kunnet gjennomføre, håper vi kan bidra til at festivalfeltet kommer seg gjennom den unntakstilstanden vi er inne i, sier Jan Ole Otnæs, som leder Kulturrådets musikkutvalg for arrangør- og festivalstøtte.

– At ordningen er gitt en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner for 2022, bidrar også til at andelen søknader som prioriteres har økt.

Totalt er det 14 festivaler i Rogaland som får støtte av Kulturrådet. Blant dem er Mablis, Maijazz og Ranglerock (se faktaboks).

FAKTA: Så mye får festivalene i Rogaland Dalane Bluesfestival - 250.000 kroner.

Den festivalen i Vangen - 100.000 kroner.

Egersund Visefestival - 250.000 kroner.

Haugaland Prog og Rock festival - 150.000 kroner.

Karmøygeddon Metal Festival - 400.000 kroner.

Mablis - 250.000 kroner.

Maijazz - 2.000.000 kroner.

Norsk orgelfestival - 350.000 kroner.

Olavsdagene på Avaldsnes - 30.000 kroner.

Podiumfestivalen i Haugesund - 130.000 kroner.

Ranglerock - 200.000 kroner.

Sildajazz - 1.100.000 kroner.

Stavanger Kammermusikkfestival - 1.950.000 kroner.

Vikedal Roots Music Festival - 200.000 kroner. Blant søkerne var også Klassisk påske i Skudneshavn, LeaFest, Munkehagen og Vise- og lyrikkfestivalen i Haugesund, men disse fikk ikke innvilget støtte.

129 festivaler har fått økt tilskudd for 2022. Blant disse er Kongsberg Jazzfestival, Oslo World, Vossa Jazz, Trondheim Jazzfestival, Midgardsblot Metal Festival, Nordland Musikkfestuke og Risør kammermusikkfest.

– Vi har, som tidligere år, vært opptatt av å prioritere festivaler som retter seg mot barn og unge, og festivaler som presenterer minoriteters kunst og kultur, sier Otnæs.

