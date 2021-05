Kultur Netflix Norsk UFO-komedie lander på Netflix «Blasted – gutta vs. aliens», en film som er inspirert av UFO-fenomenet i Hessdalen, går inn for landing på Netflix i 2022. Publisert: 12. mai 2021, 13:41 NTB

«Blasted – gutta vs. aliens» heter filmen som er inspirert av UFO-fenomenet i Hessdalen – og som skal få global lansering på Netflix. Her er castet fotografert sammen. FOTO: Erik Aavatsmark / Netflix

Sci-fi-komedien får regi av Martin Sofiedal, er skrevet av Emanuel Nordrum mens Are Heidenstrøm i Miso Film produserer, framgår det av pressemeldingen.

Hovedrollene i den kommende filmen bekles av Axel Bøyum og Fredrik Skogsrud, og Mathias Luppichini, André Sørum, Eirik Hallert, Evelyn Rasmussen Osazuwa og Ingrid Bolsø Berdal er også med på moroa.

I «Blasted – gutta vs. aliens» følger vi et knippe barndomsvenner som gjenforenes i forbindelse med et utdrikningslag.

«Når festen snubler inn i en invasjon fra verdensrommet, blir Mikkel og Sebastian nødt til å samarbeide som den uslåelige laser tag-duoen de en gang var, og kjempe tilbake», heter det blant annet om handlingen.

Produsent Are Heidenstrøm gleder seg over Netflix-sjansen: – Vi føler oss veldig privilegerte som får jobbe med Netflix og lage en film i en såpass uortodoks sjanger. Emanuel Nordrum og Martin Sofiedal har laget en fantastisk historie, sier han.

«Blasted – gutta vs. aliens» får global lansering på Netflix i 2022.

