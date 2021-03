Kultur Utopiafestivalen Kommer hjem til Stavanger og Utopia Isah er bekreftet til festivalen i august. På scenen skal han stå sammen med Dutty Dior. Publisert: 30. mars 2021, 12:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Isah på Utopia-scenen i august 2019. I år kommer han tilbake sammen med Dutty Dior. FOTO: Finn E. Våga (arkivfoto)

Dette bekrefter festivalen i en pressemelding.

– Det er med stor glede at vi kan melde om nok et gjensyn med Isah på Utopia-scenen. Få høydepunkt har vært heftigere enn da Isah fikk tusenvis av fans til å synge «Hallo» for full hals i amfiet i 2019. Nå er han klar for Bjergstedparken og hovedscenen hvor vi tror det kommer til å bli enda villere, skriver festivalsjef Espen Knoph.

Hallo, igjen!

Stavanger-artisten har for lengst fått sitt store gjennombrudd i Norge.

I 2019 herjet han og Dutty Dior hitlistene med låta «Hallo». Samme år sikret Storhaug-gutten seg to priser under P3 Gull, hvor «Hallo» blant annet vant i kategorien årets låt.

– Det er få artister som har tatt like store steg som Isah har de to siste årene. Vi er superstolte over å kalle ham litt «vår». Han spilte på scenen vår i 2017, 2019 og nå i 2021. Og for hver gang har han kommet tilbake noen hundre hakk større enn det han var sist. Sammen med Dutty Dior har vi tro på en enorm fest i Bjergstedparken i august, sier Knoph i pressemeldingen.

Planlegges som normalt

Mandag ble det kjent at Landstreffet er nødt til å avlyse årets festival på grunn av pandemien.

Knoph understreker at årets utgave av Utopia planlegges som normalt, tross utfordrende og uforutsigbare tider.

Utopia 2021 arrangeres i Bjergstedparken 27. og 28. august. Artistene Alan Walker, Astrid S, Cezinando og Stavangerkameratene er også bekreftet til festivalen.

