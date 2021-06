Kultur Festival «Mablish» er i gang: – Det føltes veldig uvirkelig å plutselig skulle dra på festival igjen Bandet car.pool kalte Mablisfestivalen 2021 for et «sakkosekkorama», og hvem liker vel ikke sakkosekker og god musikk? Publisert: 18. juni 2021, 20:24 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Elias Håvarstein

En feststemt gjeng, som har gledet seg lenge til å endelig dra på festival igjen, sitter på første rad og jubler. FOTO: Jon Ingemundsen

På første rad i mylderet av sakkosekker finner vi en festivalkledd venninnegjeng. De er i topp humør etter kveldens første artist, Janove, har takket for seg på spektakulært vis.

– Hvordan er det å være på festival igjen?

– Skamkjekt! Det føltes veldig uvirkelig å plutselig skulle dra på festival igjen, sier Camilla.

Hvordan sørger Mablish for at alle holder riktig avstand? Sjekk videoen under:

På første rad

Ingrid, Camilla, Maren og Sunniva er begeistret for innsatsen til alle som jobber på festivalen, og forteller at man kan se at de som serverer smiler gjennom munnbindet.

– Vi er så imponerte over opplegget, det er deilig å sitte her og nyte musikken og få servert øl, sier Ingrid.

Gjengen var blant de aller første på plass på festivalområdet fredag, og endte dermed med noen fine plasser rett foran scenen.

– Men vi kunne vært bittelitt lenger bak, for vi vil jo se artistene i øynene og ikke beina deres, sier Ingrid og ler.

Det er fortsatt tidlig på kvelden, og venninnegjengen har mange timer foran seg, plantet i sakkosekkene.

– Hvilken artist gleder dere dere mest til å se?

– Skambankt, sier gjengen i kor.

– Og Miss Tati, hun er sinnssykt kul og en undervurdert artist, skyter Camilla inn.

Annerledes-festivalen

Mablis var tidlig ute og sa at festivalen skulle arrangeres i en eller annen form. Resultatet er at den kjente og kjære festivalbakken er delt i tre soner som publikum sluses inn i.

Det kan maksimalt være 200 publikummere i hver sone, og kohortene må finne fram til hvert sitt nummererte område. Dette området består av sakkosekker og en treplanke som fungerer som et bord. Herfra kan publikum de bestille drikke, mat og merch via mobilen.

Under konsertene må publikum sitte ved plassene sine. Unntaket er dobesøk eller om man skal ta seg en røyk.

Man glemmer ikke at vi fortsett lever i en pandemi, selv med hundrevis av gjester og artister som hopper rundt på scenen. Crew og frivillige løper rundt med munnbind og spriter jevnlig. FOTO: Jon Ingemundsen

Normalt skulle det vært rundt 3500 publikummere i Vålandskogen. I stedet er årets kapasitet på maks 600 daglig. Derfor har festivalen gitt seg kallenavnet «Mablish», for en fullverdig festival er det ikke.

– Likevel er jeg utrolig stolt over hva vi har fått til. Det er ingen som har gjort dette før, det finnes ingen mal på hvordan dette skal gjøres, sier festivalsjef Eirin Hjørnevik Sandstad, en halvtime før Janove går på scenen som første artist for kvelden.

Hun forteller om hektiske planleggingsuker. Kommunen har vært på befaringer for å se til at smittevernregler kan overholdes, og for første gang oppfordrer festivalen publikum til å forsyne seg rikelig med sprit.

– Nå er det litt skrekkblandet fryd. Jeg er spent, men det føles bra. Motivasjonen vår har hele tiden vært å arrangere noe folk kan glede seg til, sier Sandstad.

