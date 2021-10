Kultur TV-serier Ny «The Walking Dead»-avlegger på trappene Antologiserien «Tales of The Walking Dead» blir en ny avlegger fra universet vi kjenner fra zombie-serien «The Walking Dead». Publisert: 17. oktober 2021, 11:00 NTB

«The Walking Dead» får nok en ny avlegger-serie.

Nå har «Tales of The Walking Dead» offisielt fått grønt lys, og alt tyder på at den vil se dagens lys, melder Variety.

Den nye serien skal utspille seg i samme verden som den opprinnelige serien og kommer til å inneholde både gamle og nye karakterer.

«Antologiformatet gir oss en mulighet til å underholde allerede eksisterende fans, men det tilbyr også en mulighet til å trekke til seg nye seere, spesielt på strømmetjenester», sier Dan McDermott, som er programsjef ved AMC, i en uttalelse.

Han sammenligner med de populære seriene «The Twilight Zone» og «Black Mirror», som har lignende opplegg.

Den første sesongen inneholder seks episoder og er planlagt å få sendestart i løpet av sommeren 2022.

For orignalserien «The Walking Dead» nærmer det seg slutten. Den går i mål neste år. Andre avleggerserier er «Fear The Walking Dead» og «The Walking Dead: World Beyond».

Publisert: 17. oktober 2021, 11:00