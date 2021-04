Kultur David Beckham David Beckham blir mentor for unge talenter i ny serie David Beckham er klar for en ny serie på Disneys strømmetjeneste kalt «Save Our Squad» – der han skal være mentor for unge fotballtalenter på Londons østkant. Publisert: 14. april 2021, 18:00 NTB

David Beckham tar fotballen med seg videre - inn i karrieren som innholdsprodusent for TV-kanaler og strømmetjenester. FOTO: Lynne Sladky / TT NYHETSBYRÅN

Serien er ifølge Variety en samproduksjon med Beckhams eget produksjonsselskap Studio 99, og vil følge fotballikonet tilbake til banene der han selv tro sine første fotballsko som barn.

Kjemper for tilværelsen

Der vil han være mentor på grasrotplan for lag som strever med å beholde plassen sin i ligaen. Beckham og hans folk vil ta spillerne, treneren deres og miljøet rundt med på «deres livs mest transformative reise», heter det om «Save Our Squad».

– Det er fantastisk å lage «Save Our Squad» og sette lyset på den type grasrotfotball som ga meg så mye da jeg startet livet mitt i sporten. Jeg var så heldig å få en lang og suksessrik spillerkarriere, og å få muligheten til å gi tilbake til disse miljøene som mentor er utrolig. Å utvikle og pleie ungt talent er så viktig for sporten, sier David Beckham i en uttalelse.

Produsenten Sean Doyle i hovedprodusentselskapet Twenty Twenty lover en «spennende, dramatisk, oppløftende serie fylt av hjerte og mot – alt David hadde i sine spillerdager».

Flere prosjekter for Beckham

«Save Our Squad» er del av Disneys planer om å lage 50 originalproduksjoner i Europa, som konsernet håper å være i mål med innen 2024.

Variety skriver at David Beckham for første gang skal holde tale under den viktige TV-messen MIPCOM, som vanligvis går av stabelen i Cannes, men som på ny er virtuell. Der skal han holde et såkalt keynoteforedrag om det å starte sitt eget produksjonsselskap, så vel som om hans globale ambisjoner for det – og utviklingen av programmer for ulike store kanaler.

I tillegg til «Save Our Squad» er han også i gang med «A Whole New Ball Game», som tar for seg det som nå skjer i Premier League, «World War Shoe», en mini-dokumentarserie om sportsmerkevarene Adidas og Puma, og en kommende biografisk kinofilm – om ham selv.

